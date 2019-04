A greve dos motoristas II

Os portugueses ficaram atónitos quando viram que a greve duma classe laboral de seiscentos trabalhadores consegue fazer parar o país. Neste processo é de realçar a incompetência dum governo que não soube avaliar as proporções da greve, o quase pânico generalizado na população que de repente ficou apeada; o aproveitamento político da oposição e da CGTP, que apareceu junto a um sindicato que não lhe pertence. A greve acabou, mas temos de analisar os seguintes pontos: uma greve legal, executada pacificamente segundo a lei; um governo que decretou só serviços mínimos para entidades especiais e para as grandes urbes de Lisboa e Porto; o abandono do resto do país.No processo de negociação entre sindicato e patronato, de elegância rara, António Costa, que é apelidado de bom negociador, afinal entregou, mais uma vez, a Pedro Nuno dos Santos esta negociação difícil como já tinha entregue a da formação da “geringonça”. Pedro Nuno dos Santos, foi mais uma vez, a bem de todos, sereno, bem-educado, sem pesporrência, eficaz.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

A greve dos motoristas II

E não se pode fazer uma requisição civil ao patronato da ANTRAM? Não se pode porque estes patrões não sabem conduzir camiões-cisternas. Para este patronato não há requisição que os obrigue a remunerar decentemente os seus motoristas? Uma outra televisão relatou que alguns dos patrões da ANTRAM entraram no centro distribuidor de Aveiras para pressionar os motoristas a furar a greve. O destacamento de segurança da GNR não impediu este contacto ameaçador dos direitos dos motoristas. Na SIC Notícias pelas 18H00 de 4.ª feira, apareceu um comentador económico encartado, afirmando que afinal os motoristas não ganhavam 630 euros, mas sim 1460. Em cima do salário base de 630 euros este comentador enunciou que os motoristas recebiam subsídios, ajudas de custo, horas nocturnas...

Ao fim de quantas horas de trabalho chegam estes motoristas a um salário de cerca de 1500 euros? Peço a um qualquer jornalista de economia que decomponha este salário. Melhor ainda: peço a alguns destes motoristas que enviem para a comunicação social e redes sociais cópias dos recibos dos seus salários. E já agora, senhores jornalistas, informem o público quanto às empresas que constituem a ANTRAM, os seus accionistas e lucros. O país assusta-se com a crise energética, mas não se escandaliza com os miseráveis salários destes motoristas profissionais especializados no transporte de matérias perigosas.

José Raimundo Correia de Almeida, St.º António dos Cavaleiros

A greve dos motoristas III

Seria importante que se conseguisse averiguar quem está por trás da orientação da greve dos motoristas de transporte de matérias especiais. A organização demonstrada e a sequência de actos admitida pelo respectivo sindicato parecem indicar um tipo de organização mais política do que reivindicativa. Se o for, seria criminoso mas esperemos que alguém consiga provar se a minha dúvida tem ou não razão de ser. Aguardemos.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora