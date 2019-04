Titulares de abono de família aumentam em Março

O número de titulares de abonos de família foi de 1.095.444, em Março, um aumento de 0,1% tanto comparando com o mesmo período do ano passado como com o mês anterior, revelam as estatísticas da Segurança Social.

O aumento em Março traduziu-se em mais 1.455 crianças e jovens a receber do que há um ano e a mais 1.078 face ao valor do mês anterior.

De acordo com os dados do Instituto da Segurança Social, foram atribuídos em Março 538.601 abonos de família ao sexo feminino, representando 49,2% do total de processamentos e 556.843 abonos ao sexo masculino (50,8% do total).

A bonificação por deficiência foi concedida a 98.054 titulares (38,2% do sexo feminino e 61,8% do sexo masculino), aumentando 5,6% comparando com o período homólogo e 0,3% face ao mês anterior.

Em Março foram ainda atribuídas 38.087 prestações por parentalidade, uma descida de 2% em termos homólogos e de 1,8% face ao mês anterior, sendo a maioria atribuída ao sexo feminino (69,1% do total).

Já o número de beneficiários de Rendimento Social de Inserção (RSI) foi de 218.854 em Março, uma redução de 1% em termos homólogos, reflectindo a saída de 2.151 indivíduos desta medida.

A prestação média de RSI foi de 117,95 euros por beneficiário, 0,3% acima do valor de Fevereiro e 4,1% face ao mês homólogo. Por família, o valor médio atingiu os 263,1 euros, menos 0,1% face ao mês anterior e mais 2,2% analisando Março de 2018.

Por sua vez, a prestação social para a inclusão foi atribuída a 91.928 beneficiários, um acréscimo de 0,2% face a Fevereiro e de 18,9% em termos homólogos.