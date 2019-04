Prio já repôs normalidade em mais de 50% dos postos de combustível

Mais de 50% dos postos de abastecimento da rede Prio já estão esta sexta-feira a funcionar com normalidade, e de acordo com as previsões da empresa é expectável que esta situação atinja os 90% dos 250 postos até ao fim do dia. “A empresa reitera compromisso de ter tudo 100% normalizado até domingo”, afirma em comunicado.

Depois do anúncio do fim da greve dos motoristas de matérias perigosas, a Prio fez sair do terminal de combustíveis de Aveiro mais de três milhões de litros de combustível divididos por mais de 100 camiões cisterna. Estes camiões tiveram como principal destino os postos da rede Prio mas também abasteceram postos da rede de parceiros e outras grandes marcas nacionais que a empresa fornece.

De acordo com a Prio entre os postos com a situação já normalizada estão todos os postos constantes da REPA (Rede Estratégica de Postos de Abastecimento) definida pelo Governo e praticamente todos os maiores postos da sua rede.

“A Prio tem estado também a carregar dezenas de camiões cisterna noutros terminais logísticos, com o objectivo de levar combustível às comunidades locais, empresas e indústrias nacionais. A expectativa da empresa é que o fluxo de camiões cisterna continue a aumentar e que as filas e rupturas nos postos fiquem normalizadas”, escreve a empresa em comunicado. A Prio assegura ainda que a greve não teve qualquer impacto directo nos preços da sua rede de postos, e que vai manter os seus preços inalterados na próxima semana.