Três alpinistas de renome desaparecidos após avalanche no Canadá

Três alpinistas estão desaparecidos após uma avalanche nas Rocky Mountains, no Canadá. Os homens — dois australianos e um norte-americano — considerados três dos alpinistas mais experientes do mundo, tentavam escalar uma das faces mais remotas do Monte Howse, no Parque Nacional Banff. As autoridades acreditam, porém, que não haverá qualquer hipótese de David Lama, Hansjörg Auer e Jess Roskelley serem encontrados com vida.

Não se sabe exactamente quando é que a avalanche ocorreu, mas o alarme foi dado esta quarta-feira pelo pai do norte-americano Jess Roskelley, também ele um alpinista de renome, quando o filho falhou o contacto à hora combinada. John Roskelley alertou de imediato as autoridades competentes, que iniciaram buscas aéreas.

O avião de resgate identificou destroços relativos a uma avalanche, equipamento de escalada e um corpo parcialmente enterrado na área onde os homens tinham ido escalar. A instabilidade do terreno (que se verifica após uma avalanche) ainda impede que uma equipa de salvamento consiga chegar à área.

As autoridades do parque canadiano informaram, através de um comunicado, que não acreditam que os três alpinistas poderão ter sobrevivido à avalanche: “As investigações continuam, mas a operação de salvamento não é possível devido ao risco de novas avalanches e condições perigosas na área. De acordo com a avaliação da situação, os três membros do grupo estão, presumivelmente, mortos”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Condições perigosas impedem trabalhos das equipas de salvamento MARK BLINCH / REUTERS

Roskelley é conhecido por, aos 20 anos de idade, ter escalado o Monte Evereste, tendo sido na altura a pessoa mais jovem de sempre a subir ao topo da montanha mais elevado do mundo. Os australianos Hansjörg Auer e David Lama eram conhecidos por terem realizado muitas das escaladas mais exigentes em diferentes continentes.​

A escalada tentada pelos três alpinistas é considerada pela agência governamental Parks Canada como “remota e excepcionalmente difícil, com rochas e caminhos de gelo que requerem conhecimentos avançados de alpinismo”.