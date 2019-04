Sporting reforça o terceiro lugar na Choupana

Um golo do reforço ex-Paços de Ferreira Luiz Phellype, a marcar consecutivamente há quatro jogos, desbloqueou esta sexta-feira, na Choupana, frente ao Nacional da Madeira, um Sporting autoritário mas ineficaz. A vitória do “leão”, a oitava consecutiva (sétima no campeonato), garante o terceiro lugar isolado com quatro jornadas (30.ª) para disputar, agora a cinco de Benfica e FC Porto e com seis de vantagem para o Sp. Braga, todos com um jogo a menos.

Com Doumbia, Diaby e Jovane no “onze” inicial, o Sporting rematou muito na primeira parte, mas encontrou um Daniel Guimarães inspirado na baliza do Nacional. Por ironia, com bem menos trabalho no segundo período, o guarda-redes brasileiro acabou por ser batido num lance de bola parada, com Luiz Phellype a surgir sozinho a rematar de primeira após livre de Acuña. O Nacional somou um ponto nos últimos seis encontros e segue na penúltima posição do campeonato, com 27 pontos, ao alcance do Desp. Chaves.