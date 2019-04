Portugal fez mais, mas não vai alcançar a Rússia no ranking da UEFA

Com FC Porto e Benfica a ficarem pelo caminho nos quartos-de-final da Liga dos Campeões e da Liga Europa, respectivamente, Portugal está fora das competições da UEFA para o que resta da temporada. Naquilo que preocupa o posicionamento do futebol nacional no coeficiente europeu, ficará tudo na mesma: Portugal teve um melhor desempenho europeu que a Rússia pela primeira vez em cinco anos, mas continuará como sétimo classificado e os russos permanecerão em sexto.

No total da temporada 2018/19, um conjunto de cinco clubes portugueses chegaram a fases mais adiantadas das competições da UEFA do que seis emblemas russos qualificados, mas isso não chega para ultrapassar a Rússia. Na presente época, Portugal fez 10,900 pontos, mais do que a Rússia (7,583) e até do que a França (10,583), apesar de estar mais longe, no quinto lugar.

Quão longe foram clubes portugueses e russos esta temporada na "frente europeia"? Portugal:

FC Porto — quartos-de-final da Liga dos Campeões

Benfica — quartos-de-final da Liga Europa via fase de grupos da Liga dos Campeões

Sporting — 16 avos-de-final da Liga Europa

Sp. Braga — playoff de acesso à Liga Europa

Rio Ave — terceira pré-eliminatória da Liga Europa Rússia:

Lokomotiv de Moscovo — fase de grupos da Liga dos Campeões

CSKA de Moscovo — fase de grupos da Liga dos Campeões

Krasnodar — oitavos-de-final da Liga Europa

Zenit — oitavos-de-final da Liga Europa

Spartak de Moscovo — fase de grupos da Liga Europa

Ufa — terceira pré-eliminatória da Liga Europa



Nas contas finais desta temporada, o FC Porto — por ter feito uma fase de grupos da Liga dos Campeões sem derrotas e ter chegado aos quartos-de-final — foi a equipa que mais contribuiu para Portugal no ranking da UEFA, seguido de Benfica, Sporting, Sp. Braga e Rio Ave. “Águias” e “dragões” representam 60% dos pontos recolhidos para o futebol nacional nas últimas cinco temporadas, apesar de os “leões” terem dado mais na época passada. Cerca de 34% da pontuação é amealhada pelo clube portista.

Espanha lidera de forma destacada o ranking e tem ainda três equipas nas provas europeias (Barcelona, Valência e Villarreal). Inglaterra é segunda e tem quatro de sete equipas nas meias-finais de Liga dos Campeões e Liga Europa (Liverpool, Tottenham, Arsenal e Chelsea).

O ranking por coeficiente das federações-membro das competições da UEFA contabiliza os pontos que as equipas de cada país conquistam nas últimas cinco temporadas, mediante o desempenho que têm na Liga dos Campeões e Liga Europa. No total, Portugal terminou esta época europeia com 48,232 pontos e a Rússia com 50,549 pontos. No entanto, há que ter em atenção a aproximação da Holanda nestas contas, mas só depois de se ver até onde vai chegar o Ajax na Liga dos Campeões, onde já eliminou Real Madrid e Juventus.

Esta classificação tem influência directa no que os lugares cimeiros da I Liga oferecem quanto ao acesso à Liga dos Campeões (acesso directo ao campeão e terceira pré-eliminatória ao vice-campeão) e à Liga Europa (acesso directo ao terceiro lugar e pré-eliminatórias até ao quinto lugar).

Como é calculado o ranking UEFA? 1. Cada clube conquista dois pontos por uma vitória e um ponto por empate (um ponto por vitória e meio ponto por empate em encontros que digam respeito a pré-eliminatórias e play-offs). 2. Clubes que atinjam os oitavos-de-final, quartos-de-final, meias-finais e final da UEFA Champions League, ou quartos-de-final, meias-finais e final da UEFA Europa League recebem um ponto extra por cada uma destas rondas em que marquem presença. 3. São, ainda, atribuídos quatro pontos pela presença na fase de grupos da UEFA Champions League e quatro pontos extra pela qualificação para os oitavos-de-final.