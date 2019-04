Dobradinhas à moda de Miramar

Pela terceira vez no Campeonato Nacional de Clubes de Sub14 & Sub18, o Club de Golfe de Miramar fez o pleno, ou seja, venceu em ambos os escalões. Já tinha acontecido em 2016 e 2018, repetiu-se este ano no Santo Estêvão Golfe, numa edição reduzida de três para duas voltas.

A terceira e última volta, hoje, foi cancelada devido a chuva e trovoada, pelo que os resultados finais foram os estabelecidos após duas voltas. Isto depois de a jornada ter estado interrompida entre as 15h30 e as 16h20.

“Tivemos uma primeira informação de um meteorologista para reatar a prova, mas depois uma segunda de que se calhar seria melhor não o fazer. E a decisão demonstrou-se acertada, uma vez que por volta das 18h voltou a cair uma forte chuvada acompanhada de trovoada”, explicou o Diretor Técnico Nacional, João Coutinho.

Esta edição bateu recordes no número equipas participantes (24) e de jogadoras femininas (21).

Em Sub18, com 16 equipas presentes, Miramar sagrou-se tetracampeão com um total de 436 pancadas (214-222), 2 abaixo do Par, o que lhe deu uma vantagem final de 17 pancadas sobre os vice-campeões da Quinta do Peru (453, 221-232).

A equipa da Quinta do Peru vice-campeã nacional de Sub18. Da esquerda para direita, João Teixeira e Costa, Sofia Sá, Cláudia Dantas (treinadora), Leonor Medeiros e João Miguel Pereira © FILIPE GUERRA/GOLFTATTOO/FPG

O CG Vilamoura foi 3.º com 459 (229-230), o Paredes Golf Clube 4.º com 473 (236-237) e Vale de Janelas 5.º com 479 (236-243).

Em Sub14, com oito conjuntos participantes, Miramar é bicampeão alcançado o seu terceiro título em quatro anos no escalão. Com um total de 469 (233-236), 31 acima do Par, ganhou com 22 pancadas de vantagem sobre… Miramar B (491, 247-244).

A Quinta do Peru foi 3.ª com 513 (253-260), Vilamoura 4.º com 523 (257-266) e Paredes 5.º com 531 (269-262).

Os tetracampeões, liderados pelo treinador e capitão Sérgio Ribeiro – são Pedro Silva, Daniel da Costa Rodrigues, Rita Costa Marques, Diogo Mealha e Cândido Coelho (suplente).

A Quinta do Peru – comandada pela treinadora e capitã Cláudia Dantas – evoluiu com Leonor Medeiros, Sofia Sá, João Miguel Pereira e João Teixeira e Costa.

Em termos individuais oficiosos, Pedro Silva foi 1.º com 142 (72-70), Daniel Rodrigues 2.º com 143 (70-73) e Leonor Medeiros 3.º com 147 (73-74).

Os bicampeões Sub14 – sob a orientação do treinador e capitão Carlos Magalhães – são Ana da Costa Rodrigues, Alberto Costa Marques, Afonso da Costa Rodrigues, João Iglésias e Pedro Sousa Machado.

E os vice-campeões, também com Carlos Magalhães ao leme, são Diogo Rocha, Tomás Araújo, Pedro Afonso Freitas, Duarte Gonçalves e Tiago Cabral.

A equipa Miramar B vice-campeã nacional de Sub14, ladeada por José Luís Figueiredo (da Orizonte Golfe) e João Coutinho (FPG). Da esquerda para a direita, Diogo Rocha, Tomás Araújo, Pedro Afonso Freitas, Duarte Gonçalves e Tiago Cabral e Carlos Magalhães (treinador) © Filipe Guerra/GolfTattoo/FPG

Ana da Costa Rodrigues (154, 77-77), Alberto Costa Marques (156, 79-77) e Afonso da Costa Rodrigues (159, 77-82) ocuparam a primeira, segunda e terceira posições na tabela individual oficiosa.

“Cumprimos uma vez mais os nossos objetivos”, afirmou o treinador de Miramar, Sérgio Ribeiro. “O que temos vindo a fazer é trabalhar todos os dias, mais e melhor, tirando também daqui os pontos fracos, pois vencemos mas há sempre pontos a trabalhar. Amanhã começa uma nova época e vamos continuar a dar nosso melhor, para voltarmos a ser bem sucedidos na próxima edição.

