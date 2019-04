Como o Ocidente inventou a imagem do negro

Foram interessantes as reflexões do crítico literário francês, Louis-Georges Tin, quando participou num debate em volta de Otelo, personagem principal da peça teatral epónima de Shakespeare. O tema do debate foi o seguinte: Shakespeare é racista? A história é conhecida. O vitorioso general, Otelo, é enganado por Iago, seu sub-oficial, e, roído pela inveja, acabou por estrangular a sua esposa, Desdêmona. Era raro o teatro desse período pôr em cena um negro, especialmente no papel principal. Nesse sentido, Otelo é uma excepção ainda mais notável. Na sua opinião sobre a tragédia, Tin enfatizou a ambiguidade da personagem. Uma figura heróica e positiva no início da peça, Otelo torna-se um ser negativo e maligno no fim. Outros críticos enfatizam frequentemente a falta de consistência psicológica da personagem. Isso não é surpreendente, explicou Tin, porque a coerência não é psicológica mas histórica. De facto, é emblemática a inversão da imagem do africano, que muda entre o fim da Idade Média e o começo dos tempos modernos. Nesse sentido, a micro-história é o espelho da macro-história. Até ao final da Idade Média, e ainda no início do século XVI, África era uma realidade confusa mas gloriosa. Falava-se da rainha de Sabá, uma mulher negra, que ofereceu tesouros ao rei Salomão, de Baltasar, o negro dos Reis Magos, que trouxe presentes ao menino Jesus logo após o seu nascimento, da fuga da Maria e de José com o filho, Jesus, para o Egipto, conhecia-se a existência das minas de ouro do Monomotapa, que forneciam metais preciosos aos egípcios, gregos e romanos. E sonhava-se com o reino de Preste João, que, segundo a lenda, estava localizado na Etiópia e que deveria servir como aliado dos cristãos contra os sarracenos, como Otelo na peça. Nesse sentido, no início da peça, Otelo encaixa-se perfeitamente no antigo imaginário sobre o africano: rico, sábio e valente. Mas no final da Idade Média, a Europa, pobre e faminta e em busca de novas rotas comerciais, começou a explorar os recursos materiais e humanos de África. Foi o começo da colonização e da escravatura. Portanto, foi necessário justificar o injustificável. A partir daí, o africano tornou-se um ser inferior, mau ou diabólico, que devia ser submetido a todo o custo. Esta é a imagem de Otelo na segunda parte da peça. Nesse sentido, a peça mostra como a imagem antiga do africano muda para a representação moderna, bastante negativa, e constitui, a esse respeito, um resumo surpreendente de uma mudança que foi feita em mais de dois séculos: desde o final da Idade Média até ao início dos tempos modernos. Tin disse ainda que na articulação do velho mundo com o novo, Shakespeare nos dá a entender uma história da qual ainda não saímos. Esta peça é crucial no entendimento da construção dos imaginários sobre o negro que ainda vigoram até hoje.

Continuar a ler