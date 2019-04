Motorista de autocarro na Madeira terá usado muros da estrada para tentar parar

O autocarro acidentado na Madeira foi retirado durante a madrugada desta quinta-feira, pelas 5h30. A estrada continua encerrada, enquanto técnicos da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) procedem a trabalhos de reparação dos postes arrancados na sequência do acidente. Morreram 29 turistas alemães e 22 pessoas ficaram feridas.

Nos muros que ladeiam a estrada imediatamente antes da curva onde aconteceu o despiste são visíveis marcas e sinais deixados pelo autocarro. Um indicador de que o motorista terá tentado travar o veículo recorrendo ao muro.

Sem marcas de travagem ao longo dos 200 metros que separam o hotel Quinta Splendida de onde saíram do local do acidente, ganha força a hipótese de que a falta de travões pode ter estado na origem do acidente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Elementos da PSP estão também no local a recolher indícios, depois de na quarta-feira procuradores do Ministério Público e Polícia Judiciária terem estado na zona.

O embaixador da Alemanha em Lisboa, Christof Weil, está a caminho do Funchal, para prestar apoio às vítimas.