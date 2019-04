Um sindicato de homens “rijos que nem cornos” que não quer nada com políticos

Pouco mais de uma centena de homens em greve abriga-se da chuva miúda que na manhã de ontem caía sob o viaduto com vista para a entrada do parque da Companhia Logística de Combustíveis (CLC), em Aveiras de Cima, no concelho da Azambuja. É de lá que, desde terça-feira, estão a sair os “comboios” de camiões cisterna que garantem os serviços mínimos de abastecimento face à greve do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP).

Os homens estão agitados, mas o ambiente é festivo. Trocam entre si risos, gargalhadas, piadas. Gritam e aplaudem sempre que chega um camião cisterna com uma folha de papel no vidro frontal com a frase “serviços mínimos obrigatórios”. “Este é dos nossos e está a cumprir os serviços mínimos”. Sempre que interpelados pelos jornalistas, dirigentes sindicais ou simples filiados, repetem a mesma frase: “Estamos a cumprir na íntegra os serviços mínimos impostos pelo Governo.” Querem claramente que esta mensagem passe sem equívocos. “Não há qualquer violação à lei”, assegura ao PÚBLICO Pedro Henriques, que acumula as funções de advogado do sindicato com a de vice-presidente do mesmo.

Perto das 12h30 duas dezenas de miliares da GNR, alguns munidos de equipamento antimotim, deixam as viaturas paradas no parque da CLC e dirigem-se para junto dos grevistas. A meia-dúzia de metros dos sindicalistas, formam uma “barreira” dupla que ocupa toda a estrada e impede os grevistas de saírem do viaduto que os abriga. Do portão da companhia logística começam a sair camiões cisterna escoltados por viaturas da GNR. Serão sete ao todo. É mais um “comboio” que vai garantir os serviços de urgência de combustíveis, nomeadamente ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Os grevistas agitam-se, mas o ambiente festivo mantém-se e o “comboio” acaba por ser aplaudido. “Olha, ninguém mandou uma pedra aos camiões”, grita um sindicalista. “Somos gente de paz que apenas luta pelos seus direitos”, acrescenta outro.

Foto

Quem são estes homens?

Mas afinal quem são estes homens? Quem são estes motoristas de camiões de transporte de matérias perigosas, membros de um sindicato nascido apenas em 8 de Novembro de 2018, criado a partir da associação que agrupava estes motoristas formada em 2017? Quem são estes homens que desde segunda-feira causam uma enorme confusão no país?

“Somos gente de trabalho, de muito trabalho. Somos gente que há 20 anos luta pelos seus direitos, por uma vida melhor, e ninguém ouviu e a quem nunca deram nada. Somos gente de um sindicato onde a política, os políticos e os sindicatos ligados à política não entram. Somos gente de trabalho, homens rijos que nem cornos e vamos levar esta greve até ao fim porque agora já nos ouvem”, diz entusiasmado Francisco Fidalgo, 54 anos, filiado no SNMMP e que há 20 anos conduz camiões de transporte de matérias perigosas.

Este afastamento do SNMMP da política, dos políticos e dos “sindicatos ligados à política”, numa referência clara à CGTP e UGT, há-de ser repetido várias vezes ao PÚBLICO numa clara manifestação de orgulho.

“O segredo do sucesso desta greve é o nosso sindicato. É a sua independência. Aqui não há ninguém dos partidos nem dos sindicatos tradicionais que nunca fizeram nada por nós. Nascemos quase com uma declaração de independência desta gente”, acrescenta Rui Pedroso, 43 anos, camionista de pesados há 22 anos e de matérias perigosas há 15.

Este profissional não esconde que “o sucesso da greve, a confusão que arranjou no país, surpreendeu muita gente” e até “muitos dos sindicalistas”. “Quando éramos uma associação ninguém nos ouvia. Nem partidos, nem Governo, nem patrões. Passamos a sindicato, continuamos a reivindicar os nossos direitos e ninguém nos dava ouvidos. Há 15 dias dissemos que íamos fazer uma greve. Ninguém nos ligou. Agora, com os efeitos que a greve causou, todos nos querem ouvir. Confesso que não esperava uma greve tão forte, mas teve, de facto, uma grande adesão e agora têm de nos ouvir e de dar uma resposta clara às nossas justas revindicações”, acrescenta Pedroso.

Já passa da 1h30 da tarde. A chuva abrandou e muitos já deixaram o abrigo do viaduto em busca de almoço. Um homem com um colete amarelo onde nas costas está inscrita a palavra “coordenador” avança para os jornalistas e sindicalistas que por ali ainda andam. Nas mãos trás um volumoso livro. “Esta é a nossa Bíblia”, afirma enquanto bate com a mão direita na capa do livro. A “Bíblia” dos motoristas é a regulamentação da União Europeia e nacional para o transporte de mercadorias perigosas. “Para quem acha que o nosso trabalho não é importante este calhamaço mostra bem o que somos obrigados a cumprir e as formações que temos de fazer para cumprir o nosso trabalho”, diz António Medeiros, 51 anos, tesoureiro do SNMMP e motorista de pesados há 28 anos.

Quotas de 6,5 euros pagam a greve

“Somos gente independente. Totalmente independente. Não dependemos do dinheiro de ninguém, nem de outros sindicatos e muito menos de políticas. Na direcção do sindicato toda a gente trabalha de borla. Todos trabalhamos para todos. Todos juntos por todos. Este lema também é a razão para a greve ter os efeitos que teve. Recuso para já falar em sucesso, porque esse só será alcançado quando os nossos objectivos forem atingidos”, diz o tesoureiro.

Foto

Medeiros diz que o número de associados do SNMMP é neste momento de cerca de 700 inscritos. São os associados, garante, que “estão a pagar a organização da greve e as necessidades que alguns possam ter.” “O dinheiro vem da quotização mensal. Cada um paga 6,5 euros por mês, pouco mais de 1% do salário base de 630 euros que os camionistas ganham. Este é o único dinheiro que entra no sindicato e que garante a nossa independência”, assegura.

Pedro Henriques, 49 anos, tem-se desdobrado nos últimos dias em entrevistas aos órgãos de comunicação social. É o advogado do sindicato, seu vice-presidente e um dos principais interlocutores com as associações patronais e com o Governo. A meio da manhã de ontem mostrava-se esperançado que houvesse “um acordo” mediado pelo Governo que respondesse às revindicações dos motoristas e colocasse fim à greve.

Diz ter falado várias vezes ao longo da manhã com o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e que a qualquer momento ia ser chamado para nova reunião com membros do Governo. Um encontro que acabaria por acontecer já da parte da tarde.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pedro Henriques concorda que o facto de o sindicato “recusar ligações a qualquer partido político ou organização sindical tradicionais deu força à greve.” “Mostrou que esta gente luta apenas pelos seus direitos que não têm resposta há 20 anos e o faz sem qualquer motivação política.”

Hoje, acrescenta, “já todos ouvem o sindicato e o Governo, em vez de andar a tentar passar por cima de um problema como se ele não existisse, como tem feito até agora, deve pressionar a ANTRAM [Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias] a sentar-se com o sindicato e resolver esta situação antes que entremos num estado de calamidade pública”, acrescenta o advogado.

A meio da tarde muitos homens continuavam abrigados sob o viaduto com vista para as instalações da Companhia Logística de Combustíveis e para os camiões que dali partiam e ali chegavam. Aos jornalistas iam repetindo que a greve só acaba quando as suas revindicações forem satisfeitas. “Somos rijos que nem cornos”, haveria de repetir ao PÚBLICO o motorista Francisco Fidalgo.