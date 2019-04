A indisciplina na escola

Excelente artigo de Santana Castilho no PÚBLICO de ontem sobre a indisciplina na escola pública. Um diagnóstico perfeito, uma escola onde os casos graves de indisciplina são abafados ou remetidos para processos que nunca tem um final ou decisão punitiva. Hoje, na escola há o medo de punir os meninos ou de enfrentar os pais, que devido à falta de autoridade se tornam permissivos. Como é referido no artigo, “os problemas são trazidos de casa”. Recordo o livro escrito por David Justino depois de ter saído de ministro da Educação - Difícil é Educá-los. É hoje difícil saber se é a indisciplina na escola ou a escola da indisciplina.

António Nicolau Barbosa, Porto

Restauro de Notre-Dame

Sobre o restauro de Notre-Dame leia-se o próprio Viollet-le-Duc - “cada parte acrescentada, em qualquer época que seja, deve ser conservada e restaurada”. Notre-Dame foi continuamente vandalizada durante a Revolução Francesa. Louis Philipe determinou o restauro em 1842, que havia de ser feito por Napoleão III. Viollet-le-Duc, autodidacta de 28 anos, ganhou o concurso de parceria com o seu mestre Lassus, com quem restaurara a Saint Chapelle. Os vitrais das 3 rosáceas, que escaparam milagrosamente ao incêndio, foram reconstruídos nessa época. A flecha que desabou, e que nunca lá estivera antes, reproduz a de Orleans. Era de ferro fundido, com 45 metros de altura e 750 toneladas de peso. Estava rodeada das estátuas em cobre dos 12 Apóstolos, e São Tomé tinha a cara de Viollet-le-Duc. O restauro deve respeitar todo o pré-existente, que vai de românico Normando ao Revivalista e tem mesmo elementos de novecentos. Devem introduzir-se as novidades funcionais adequadas. Viollet, respeitando as gárgulas visualmente, introduziu outro sistema de escoamento. O recente restauro da Torre dos Clérigos é exemplar nessa matéria.

Artur Carvalho, Lisboa

Assunção Cristas

Os comentários de Assunção Cristas relacionados com a greve dos motoristas de matérias perigosas sãs a prova da falta de princípios de isenção que a norteiam. Assunção Cristas não consegue analisar qualquer situação sem que, em todas elas, veja culpa do governo e tente com essa postura irracional conseguir alguns votos. O problema que toda esta postura provoca é que, quando vier a apresentar uma critica justa e uma boa sugestão, não será levada a sério. Assunção Cristas tem o problema de querer estar sempre em bicos de pés.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Greve dos motoristas

Os consumidores são os maiores aliados da greve dos motoristas de matérias perigosas. Mais uma vez os portugueses demonstram que não têm bom senso em situações de crise ao formarem longas filas nas estações de serviço. O Governo declarou situação de crise energética mobilizando militares para transportar combustível. Afinal, quem está proibido de fazer greve fura a greve dos motoristas. O Governo deve preocupar-se com o reconhecimento de carreiras profissionais específicas nas empresas privadas. Não são apenas os trabalhadores do Estado que têm direito a estatutos profissionais específicos.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim