Mergulhador britânico que resgatou rapazes de gruta tailandesa também teve de ser salvo

Um dos mergulhadores britânicos que fez parte da equipa de resgate que ajudou a retirar os 12 rapazes da equipa de futebol Wild Boars (Javalis Selvagens) e o treinador de 25 anos da gruta de Thuam Lang, no Norte da Tailândia, teve de ser resgatado de outra gruta nos Estados Unidos da América.

Josh Bratchley ficou retido numa galeria subterrânea em Jackson County, no estado do Tennessee, depois do túnel onde se encontrava ter inundado. Segundo a imprensa norte-americana, o mergulhador não voltou à superfície juntamente com o resto da equipa com quem estava a realizar a exploração da gruta. Depois de várias tentativas sem sucesso para o encontrar, os colegas alertaram os serviços de emergência por volta da uma da manhã (hora local) desta quarta-feira.

A equipa de resgate constituída por mergulhadores especialistas dos Estados norte-americanos do Arcansas e da Florida iniciou as buscas por volta das 18h desta quarta-feira. Segundo o The Guardian que cita as autoridades locais, o mergulhador foi resgatado são e salvo cerca de uma hora depois.

“Ele estava acordado, lúcido e parecia orientado”, referiu o oficial de resgate em conferência de imprensa. “O único pedido que fez assim que chegou à superfície foi que gostava de comer um pouco de pizza”. Ao todo, o mergulhador passou mais de 24 horas preso na gruta.

Josh Bratchley foi pouco depois avaliado por uma equipa médica que estava no local e declarado estável, sem necessidade de medicação ou hospitalização. O mergulhador foi elogiado pela sua calma durante a operação de resgate que, apesar de ter sido rápida, acarretava riscos.

“Existiam rochas partidas e a caverna era perigosa por ser tão baixa. Chegamos à bolsa de ar e lá estava ele, tão calmo quanto poderia estar. Só agradeceu e perguntou 'quem és tu?’”, refere um dos mergulhadores responsáveis pelo resgate citado pelo The Guardian.

Josh Bratchley fez parte da equipa de mergulhadores internacionais que ajudaram a resgatar a equipa de futebol e o seu treinador da gruta de Thuam Lang, no Norte da Tailândia, em Julho de 2018. Ao todo, o resgate demorou apenas 3 dias, mas os jovens e o seu mentor estiveram presos na caverna durante 17.

O resgate evoluiu quando as buscas começaram e contaram com ajuda internacional. Diversas equipas de especialistas responderam ao pedido de ajuda do Governo tailandês e juntaram-se aos cerca de 1000 socorristas já presentes no local. Os rapazes foram localizados com vida, sete dias depois de serem dados como desaparecidos.