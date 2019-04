Coreia do Norte anuncia teste com nova arma táctica

A Coreia do Norte anunciou nesta quinta-feira um teste de uma nova arma táctica guiada, numa altura em que o diálogo com Washington se encontra paralisado, o primeiro depois do fracasso da cimeira de Hanói entre Kim Jung-un e o Presidente Donald Trump dos Estados Unidos.

Segundo a agência noticiosa norte-corerana KCNA, o líder norte-coreano supervisionou o teste, o segundo deste tipo desde Abril do ano passado, quando foram abertas as negociações sobre os programas nucleares e de mísseis.

Citado pela KCNA, Kim Jong-un descreveu o desenvolvimento do sistema de armas como um passo “importante para aumentar o poder de combate do Exército Popular da Coreia do Norte”.

A arma foi testada na área de testes da Academia de Ciência de Defesa, disse a KCNA.

Em Novembro de 2018, o Governo de Pyongyang tinha anunciado o teste de “uma nova arma táctica de alta tecnologia”, mas não tinha especificado a natureza.

O anúncio desta quinta-feira surge depois de o Governo de Pyongyang ter manifestado desagrado com o rumo das conversações com os Estados Unidos, argumentando que o seu compromisso com a desnuclearização - acertada na primeira cimeira Kim-Trump em Singapura que abriu também caminho à pacificação das relações entre o Norte e o Sul da Coreia - dependia do fim das sanções à Coreia do Norte.