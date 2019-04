Despiste no parque do hospital Pedro Hispano provoca um morto

Um despiste de um automóvel no parque de estacionamento do hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, ao início da tarde, provocou um morto. A vítima, um homem com 76 anos, estava ao volante de um veículo quando sofreu uma paragem cardiorrespiratória, situação que, aparentemente, terá estado na origem do acidente.

As equipas médicas que ocorreram ao local ainda efectuaram manobras de reanimação, embora sem resultados. O carro em que seguia a vítima caiu para a linha do metro que se situa junto à vedação do parque, nas imediações da unidade hospitalar. A Polícia de Segurança Pública recebeu o alerta do acidente às 13h45.

A linha A do metro do Porto, que liga o Estádio do Dragão ao Senhor de Matosinhos, esteve a funcionar com condicionamentos, tendo sido reposta a circulação às 14h30.