Sea Life Porto cria grupo de plogging: o convite é para fazer exercício e apanhar lixo

O aquário Sea Life acaba de lançar o “primeiro grupo de plogging do Porto”, que deverá dedicar-se, uma vez por mês, a esta actividade cujo conceito nasceu na Suécia e que tem ganho adeptos por todo o mundo, Portugal incluído.

Resultando da combinação das palavras jogging (corrida em inglês e em sueco adapta-se para jogga) e plocka upp (apanhar), o plogging junta, precisamente, a prática do exercício físico com a recolha de lixo.

A primeira sessão desta iniciativa organizada pelo Sea Life está marcada para sábado, dia 20 de Abril, na Antiga Seca do Bacalhau, Canidelo, Vila Nova de Gaia (por sinal, a área que no Verão acolhe o recinto do festival Marés Vivas), a partir das 10h.

A participação dispensa inscrição prévia, sendo apenas necessário aparecer com calçado adequado, roupa confortável, e uma garrafa de água reutilizável. Tudo o resto fica a cargo da organização, que irá fornecer um colete, para que o grupo possa facilmente ser identificado, luvas e sacos para a recolha do lixo.

O plogging promovido pelo Sea Life vai acontecer todos os terceiros sábados de cada mês, em locais da área metropolitana do Porto. Os próximos locais ainda não foram divulgados. Mais informações no website e na página de Facebook da organização.