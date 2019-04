Esta é a praia que representa Portugal na lista dos 15 “tesouros escondidos” da Europa

De casas construídas sob rochas na Andaluzia, em Setenil de las Bodegas, a uma bela baía “escondida” em Creta, na Grécia, ou até à pitoresca Lauterbrunnen na Suíça, a lista da European Best Destinations (EBD) de Europe's best hidden gems 2019 tem propostas para todos os gostos. E, pelo meio, surge a beleza natural da praia de Odeceixe.

Não sendo um segredo de poucos, muito pelo contrário, a praia localizada no concelho de Aljezur, no Algarve (mas sendo meio alentejana, desaguando nela a Ribeira de Seixe que divide as duas regiões e forma também uma praia de água doce), tem o seu devido destaque. Isto embora o texto informativo saiba a pouco, sendo uma adaptação do básico da Wikipédia, referindo-se a localização e incluindo o detalhe de que tem uma praia naturista ao lado (Adegas), uma das poucas praias nudistas de Portugal (oito, no total).

Praia de Odeceixe DR/Turismo do Algarve A ribeira até à Praia de Odeceixe. O caminho por estrada acompanha a ribeira. Pedro Cunha Praia de Odeceixe DR/Turismo do Algarve Praia de Odeceixe DR/Turismo do Algarve Praia das Adegas, a praia naturista ao lado da principal Miguel Manso Fotogaleria DR/Turismo do Algarve

Ainda assim, com a divulgação mediática que costuma acompanhar estas listas e votações promovidas pela EBD (organização com sede em Bruxelas “dedicada a promover a cultura e o turismo na Europa”), é natural que Odeceixe, que já chegou a ser eleita uma das 7 Maravilhas – Praias de Portugal, se torne mais popular este Verão. Como escrevia Ana Fernandes na Fugas, na altura da eleição das praias-maravilha, "Odeceixe é o dois-em-um. Ou o três-em-um. Ou mais ainda. Passo a explicar: é mar e piscina, é espaço e luz. É Alentejo e é Algarve. É uma praia que, conforme as marés, é duas. Aliás, três. Confuso? Na verdade, é tudo muito simples... e maravilhoso”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ainda há poucos dias, o jornal britânico The Telegraph, numa lista de sugestões de passeios para Portugal, dava também o exemplo da praia de Odeceixe como uma das praias “realmente belas” do país.

Setenil de las Bodegas Reuters/Amalfi Lauterbrunnen DR/MySwitzerland Amalfi Nuno Ferreira Santos Fotogaleria Reuters/Amalfi

A lista da EBD inclui outros “tesouros” mais ou menos fora das rotas do turismo massificado como Cochem e Freudenberg (Alemanha); Soller (Maiorca), Peniscola, San Andrés (Espanha); Polignano a Mare, Malcesine e Amalfi (Itália); Nonza (França), Lauterbrunnen (Suíça) e Monte St. Michael, este na Cornualha, Reino Unido. Segundo dados avançados pela Condé Nast Traveler espanhola, votaram perto de 20 mil pessoas online nesta eleição dos “tesouros escondidos” da Europa.