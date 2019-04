Greve provoca efeito dominó “crítico” na economia

É tudo uma questão de horas. A crise do abastecimento de combustível provocada pela greve dos motoristas de matérias perigosas é um assunto “demasiado sensível” para não ser resolvido com ponderação e serenidade. Mas tem implicações demasiado rápidas para que se possa arrastar no tempo. Jaime Vieira dos Santos, presidente da Comunidade Portuária de Leixões e especialista em logística, não escondeu, em declarações ao PÚBLICO, a sua preocupação face ao “momento grave” que vive o país, e antecipa que “será numa questão de horas” que as cadeias de abastecimento a toda a economia irão começar a mostrar a sua fragilidade. É como um jogo de dominó, em que caiu uma peça de cada vez.

Continuar a ler