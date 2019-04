Altice cria nova empresa de Serviços Técnicos, sindicatos desconfiam

Os sindicatos que representam os trabalhadores da Altice Portugal anunciaram esta quinta-feira que a empresa criou uma nova empresa, a Meo Serviços Técnicos, para englobar os cerca de dois mil trabalhadores que actualmente estão na direcção de operações.

O objectivo da gestão da empresa é, segundo os diversos sindicatos, “reforçar o nível de autonomia e agilidade da qualidade de serviço”. Mas estas estruturas sindicais – STPT, Sintavv, ST, SNTCT, FE e Sinquadros – dizem ter “dúvidas” sobre as intenções da Altice Portugal. “Os objectivos que nos foram comunicados por certo não são os essenciais que estão na origem do projecto”, pois, para isso, “não seria necessário criar uma nova empresa”, defendem os sindicatos num comunicado conjunto.

Os sindicatos, que dizem terem sido “totalmente surpreendidos” com o anúncio feito na segunda-feira, sustentam que “reduzir os efectivos da Meo/Altice faz parte da agenda estratégica” da empresa liderada por Alexandre Fonseca e referem que, “para atingir esses objectivos”, a Altice Portugal encontrou “um novo figurino”, que são os contratos de cedência ocasional.

“A cedência ocasional prevista no ACT [acordo colectivo de trabalho] e na lei não se compara com a transmissão de estabelecimento, são processos organizativos completa e juridicamente totalmente diferentes”, reconhecem as estruturas sindicais.

Ainda assim, recordam que “só pode haver cedência ocasional quando as três partes envolvidas (Trabalhador, Cedente e Cessionária) estiverem de acordo”. Referem também que, no caso concreto, concretizar a cedência ocasional pressupõe “a percepção exacta da sua necessidade organizativa e estratégica, da vontade dos trabalhadores envolvidos e do diálogo e negociação com os sindicatos”.

Dizendo que existem “várias dúvidas que urge esclarecer” junto da equipa de gestão executiva, afirmam ter pedido “uma reunião urgente” ao presidente executivo. Além disso, preparam-se para “realizar reuniões conjuntas nos locais de trabalho a partir do dia 1º de Maio, para partilhar informações, ouvir os trabalhadores e tomar decisões colectivas”.