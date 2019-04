W52-FC Porto mantém-se firme na Turquia

O holandês Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) venceu, ao “sprint”, a terceira etapa da Volta à Turquia, prova em que o português Edgar Pinto (W52-FC Porto) segue em oitavo na classificação geral individual. Jakobsen bateu sobre a meta o irlandês Sam Bennett (BORA-hansgrohe) e o britânico Mark Cavendish (Dimension Data).

Nesta quinta-feira, toda a equipa da W52-FC Porto chegou no pelotão, com o mesmo tempo do vencedor, mantendo, para além do top-10 de Edgar Pinto, as boas posições de Ricardo Mestre (23.º), Rafael Reis (38.º) e Raúl Alarcón (40.º).

Na geral, Sam Bennett continua na frente, agora com 20 segundos de vantagem sobre o colega de equipa Felix Grossschartner, e 22 para o colombiano Jhonatan Restrepo (Manzana Postobon). Edgar Pinto está a 29 segundos.

Na sexta-feira, uma etapa quase sempre plana liga Balikesir a Bursa, ao longo de 194,3 quilómetros, com uma chegada em alto com uma inclinação média de 4,25%.