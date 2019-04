Depois da Suíça, Portugal bate Angola em Montreux

Portugal é agora líder isolado do Grupo A do torneio de Montreux, em hóquei em patins, depois de ter vencido, na 2.ª jornada, a selecção de Angola por 4-2, na Suíça.

Na primeira jornada, a equipa portuguesa tinha derrotado a selecção anfitriã e nesta quinta-feira defrontou a causadora da grande surpresa do primeiro dia de prova: uma formação que tinha vencido a favorita Espanha.

Henrique Magalhães inaugurou o marcador aos 7’ e Hélder Nunes ampliou a vantagem aos 17’, tendo Portugal chegado ao intervalo na frente, por 2-0.

No segundo tempo, Vieirinha ampliou, mas André Centeno e Nery reduziram, colocando o resultado em 3-2. O golo que tranquilizou a selecção portuguesa foi apontado por Hélder Nunes, de livre directo.

Com este triunfo, Portugal passou a somar seis pontos, mais três do que Angola e do que Espanha, que nesta quinta-feira goleou a Suíça por 10-1.