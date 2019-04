Pavilhão João Rocha recebe final a quatro da Liga Europeia

O Sporting Clube de Portugal foi escolhido para ser o anfitrião da final a quatro da Liga Europeia de hóquei em patins. A “Liga dos Campeões” da modalidade será disputada no Pavilhão João Rocha, nos dias 11 e 12 de Maio. Para além dos “leões”, FC Porto, Benfica e Barcelona lutam pelo título internacional.

Em 2018, a fase final da Liga Europeia já tinha sido disputada em Portugal, no Dragão Caixa, pavilhão do FC Porto. Depois de se ter candidatado a três fases similares – final a quatro da Taça CERS na época 2014-15 e 2015/16 e final a quatro da Liga Europeia em 2017/18 – sem sucesso, o Pavilhão João Rocha irá, pela primeira vez, acolher a decisão da prova cimeira do hóquei em patins europeu.

O Barcelona procura repetir o sucesso de 2018, após ter vencido o FC Porto na final por 4-2. Para além da Liga Europeia, os “blaugrana” conquistaram ainda a Taça Intercontinental e a Taça Continental, ambas frente aos “dragões”. A 11 de Maio, dia em que se irão disputar as meias-finais, os “leões” defrontarão as “águias”, enquanto os portistas tentarão ultrapassar os espanhóis.

Até hoje apenas uma equipa portuguesa conseguiu conquistar a competição. Em 2013, no Dragão Caixa, o Benfica derrotou o FC Porto na partida decisiva.