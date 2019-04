Keizer alerta para Nacional perigoso a precisar de pontos

O treinador do Sporting considerou nesta quinta-feira que o desafio da 30.ª jornada da I Liga de futebol diante do Nacional, na Madeira, vai ser complicado, acreditando que os insulares “vão fazer tudo” para vencer os “leões”.

A formação orientada por Costinha ocupa a antepenúltima posição da tabela, com 27 pontos, e necessita de pontos na luta pela permanência no principal escalão.

Marcel Keizer recordou, em conferência de imprensa, o início complicado do jogo da primeira volta no Estádio José Alvalade, em que os “leões” tiveram de dar a volta a um 0-2.

“O Nacional está a lutar pelos pontos para ficar na I Liga e vai fazer tudo para ganhar este jogo. Será diferente da primeira volta e sabemos que temos de fazer um bom jogo. Em Alvalade, foi muito difícil, mostraram a qualidade do seu futebol”, alertou.

Questionado sobre se os desafios diante das equipas em zona perigosa da tabela tornam a recta final mais difícil para o Sporting, Keizer concordou e recordou a partida da última ronda.

“Basta ver o jogo com o [Desportivo das] Aves. Estão a lutar pelos pontos e estou à espera que o Nacional faça o mesmo. Tenho a certeza que vão lutar até ao fim”, declarou.

O treinador do Sporting, que já foi também técnico do Ajax, clube em que treinou alguns dos actuais jogadores do actual plantel, comentou também o recente apuramento da antiga equipa para as meias-finais da Liga dos Campeões.

“Estou muito feliz por eles, porque estão a jogar muito bem e a mostrar a qualidade que têm. Para chegar a este nível, tem de se percorrer um longo caminho. Começou há alguns anos e o Ajax mostrou que uma equipa de orçamento mais baixo pode chegar longe”, argumentou.

Para a deslocação à Madeira, Marcel Keizer confirmou que o médio Wendel fica de fora dos convocados, mesmo estando apto, uma vez que se ausentou do país sem ter pedido autorização ao clube.

Já Bas Dost, Cristián Borja, Raphinha e Battaglia permanecem igualmente de fora, mas por estarem a recuperam das respectivas lesões, sendo que o avançado holandês já treina limitado com equipa há três dias.

Na sexta-feira, o Sporting, terceiro classificado, com 64, defronta o Nacional, 16.º, com 27, no Estádio da Madeira, pelas 18h, num encontro referente à ronda 30 do campeonato.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Jogadores do Nacional apoiam treinador

No Nacional, o dia ficou marcado pelo apoio público dos jogadores do plantel ao treinador. A conferência de imprensa de Costinha foi interrmpida pelos capitães de equipa Diego Barcellos, Diogo Coelho e Felipe Lopes, que em representação do grupo, disseram que todos os futebolsitas depositam “total confiança” no trabalho de Costinha, afirmando que o grupo está com o técnico, num momento difícil e que Costinha tem a total “confiança do balneário”.

Emocionado, Costinha disse, depois, que não estava à espera da manifestação dos futebolistas, mas acrescentou que tal não o surpreendeu, pois tem uma “relação muito boa com os jogadores”.