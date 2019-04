Roberta Campos: “Quero levar um pouco de conforto às pessoas”

Nasceu em Caetanópolis, Minas Gerais, a mesma cidade onde veio ao mundo Clara Nunes. No dia 29 de Dezembro de 1977, “Capricórnio com ascendente em Aquário”. Mas é a música, não a astrologia, que traz Roberta Campos a Portugal pela primeira vez. Recordista nas redes e plataformas digitais, com quatro discos gravados e um DVD, apresenta-se ao vivo esta quinta-feira em Lisboa, no Espaço Time Out (às 22h), seguindo depois para Coimbra (dia 23 no Salão Brazil, às 22h) e Porto (dia 24 na Sala 2 da Casa da Música, às 22h).

Continuar a ler