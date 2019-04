Cannes joga em 2019 as suas cartas habituais: Almodóvar, os Dardenne, Dolan, Malick, Loach, Suleiman...

É a forma como o Festival de Cannes responde à concorrência, o Festival de Veneza, que o ano passado ficou com os filmes Netflix, entre os quais Roma, de Cuarón, e com outros concorrentes aos Óscar: mais do que uma mão-cheia de habitués na competição, com Jim Jarmusch a começar, e depois Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, os irmãos Dardenne, Xavier Dolan, Terence Malick, Ken Loach ou Elia Suleiman... Anunciados ao final da manhã desta quinta-feira, estes são alguns dos cineastas que passarão pela 72.ª edição do Festival de Cannes, que se inicia a 14 de Maio.

Quentin Tarantino ainda está a acabar o seu novo filme, Once Upon a Time in Hollywood,​ sendo por isso prematuro dá-lo como certo na competição, como estava a ser feito, o que seria ouro sobre azul porque se comemoram em 2019 os 25 anos da Palma de Ouro a Pulp Fiction. Mas Thierry Frémaux, o delegado-geral do festival, faz figas para que o sprint de Quentin, que trabalha neste momento na sua cópia em 35mm, possa fazer chegar o filme a tempo. Há ainda Ad Astra, de James Gray, que pode ser acrescentado à lista. Mas Verité, de Hirokazu Kore-eda, “filme francês” (com Juliette Binoche e Catherine Deneuve) do cineasta japonês que o ano passado recebeu a Palma de Ouro não estará pronto a tempo e fica para um festival de Outono. E também não aparece na lista, tendo sido dado como certo, Mektoub My Love: Intermezzo, a continuação de Mektoub My Love: Canto Primeiro, que Abdellatif Kechiche montava no final do ano passado para estar pronto para Cannes - como ele próprio assumia em conversa com o Ípsilon.

Para já, e no final da conferência de imprensa em que Thierry Frémaux e Pierre Lescure, o presidente do festival, anunciaram em Paris a selecção oficial, pesa o que aqui não figura. Os programadores obviamente que têm noção das expectativas que os aguardavam. No início da conferência de imprensa trataram de olhar para trás, para a edição do ano passado, a tal que por exemplo para os americanos não teve buzz, deixando os jornalistas sem muito assunto para escrever para os seus jornais, e fixaram a sua versão, resgataram-na: a Palma de Ouro de 2018, Shoplifters - Uma Família de Pequenos Ladrões, de Hirokazu Kore-eda, fez 800 mil espectadores em França, o dobro do que habitualmente faz um filme do cineasta japonês (culpa da Palma de Ouro, quiseram dizer Frémaux e Lescure...); foi a edição em que regressou Spike Lee, que com BlacKkKlansman teve o primeiro Óscar da sua carreira (não é só Veneza, quiseram dizer Frémaux e Lescure...); e houve ainda a estreia de Le Grand Bain, de Gilles Lellouche, um dos sucessos do mercado francês e um espécime de filme que os franceses souberam cultivar mas que está ameaçado por todos os lados: o filme de grande público com caução autorística.

Mais “isto” é o que há, e isto, 19 filmes em competição, é uma selecção "romântica e política”, descrição de Frémaux, com uma galeria de zombies, juízes, desempregados, mafiosos, pintores e cantores como personagens. E o “predomínio do cinema de género, mesmo que disfarçado”. Jarmusch, por exemplo, The Dead Don't Die, filme de abertura, no dia 14, com este cast: Chloë Sevigny, Adam Driver, Tilda Swinton, Bill Murray, Steve Buscemi, Tom Waits, Carol Kane, Danny Glover ou Iggy Pop.

Marco Bellochio, em Il Traditore, interessa-se pela personagem de um arrependido da máfia siciliana, Tommaso Buscetta, e Jessica Haustner pela manipulação genética (Little Joe). Bong Joon Ho regressa à competição com Parasites (foi no ano de Okja, filme com a marca Netflix do coreano que o festival seleccionou para o concurso, que começaram os protestos da indústria francesa contra o não respeito pelas regras do mercado de distribuição por parte da plataforma de streaming, o que levou o festival a suspender a presença em concurso de filmes sem agenda de distribuição em sala e a coisa está, para já, em banho-maria). Os irmãos Jean-Pierre e Luc Dardenne vão apresentar Le Jeune Ahmed, filme sobre um “assunto escaldante para a Bélgica e para toda a Europa” (as sinopses falam de um adolescente dividido entre os ideais do seu imã e os apelos da vida e que planeia matar o seu professor) que Frémaux se escusou a desenvolver, o que é uma forma de criar já um acontecimento para um filme que se estreará no mercado francês no dia da exibição em Cannes.

Sucedendo a Cate Blanchett, a presidente do júri da 71.ª edição do Festival que há um ano premiou Shoplifters – Uma Família de Pequenos Ladrões, de Hirokazu Kore-eda, o cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu vai chefiar a equipa de jurados que atribuirá o palmarés da edição 2019 no dia 25 de Maio.