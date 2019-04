Fotogaleria: Jennifer Lopez é o ícone de moda de 2019 dos prémios CFDA

O Council of Fashion Designers of America (CFDA), que todos os anos distingue os criadores que mais se destacaram nas respectivas áreas, bem como outras figuras do mundo da moda, anunciou esta semana que o prémio de ícone de moda de 2019 será atribuído a Jennifer Lopez. A cerimónia acontece a 3 de Junho, no Brooklyn Museum, em Nova Iorque.

Nos anos mais recentes, a distinção foi atribuída a figuras como Naomi Campbell (2018), Franca Sozzani (2017), Beyoncé (2016), Pharrel Williams (2015) e Rihanna (2014).

“Do famoso vestido da Versace aos seus videoclips, que estão gravados na história mundial da cultura pop, e à miríade de momentos icónicos de passadeira vermelha, o estilo de Lopez sempre se destacou”, afirma o CFDA, em comunicado. Segundo a organização, a cantora foi pioneira no “modelo de negócio de transformar a sua beleza e estilo numa marca”, com a qual já terá facturado milhares de milhões de dólares.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“A Jennifer Lopez usa a roupa da forma que melhor expressa a sua confiança e poder. Tanto os criadores quanto os fãs anseiam pelas suas demonstrações de moda”, afirma a presidente da CFDA, Diane von Fürstenberg — que, depois de 13 anos, será sucedida no início do próximo ano por Tom Ford.

Nas redes sociais, a cantora, mostrou-se “entusiasmada” e honrada pela distinção, partilhando um vídeo com uma montagem de alguns dos conjuntos mais memoráveis que usou em público. Mostramos-lhe esses e outro, na fotogaleria em cima.