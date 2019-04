Despiste de autocarro na Madeira faz vários mortos

Um autocarro de turismo despistou-se esta quarta-feira no Caniço, tombando sobre uma habitação e provocando vários mortos, avança o Diário de Notícias da Madeira.

Filipe Sousa, presidente da CM Santa Cruz, confirmou ao PÚBLICO a existência de vítimas mortais. O autarca estava a caminho do local do acidente e não quis precisar o número de feridos.

O Caniço faz fronteira a oeste com o Funchal. É uma cidade dormitório com forte implantação turística.

Em 2005, outro acidente envolvendo um autocarro com turistas na Madeira provocou cinco mortos e dois feridos graves, todos de nacionalidade italiana. Foi a 23 de Dezembro em São Vicente, costa norte da ilha, quando o veículo em que seguiam turistas do navio de cruzeiro Costa Clássica, que fazia escala no Funchal antes de rumar a Málaga, capotou. O despiste provocou ainda 43 feridos ligeiros.