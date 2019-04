Arguidos do caso de Legionella de Vila Franca aumentam proposta de compensação às vítimas

Os nove arguidos do processo do surto de Legionella de Vila Franca de Xira admitem aumentar em 15% os valores a pagar às vítimas a título de compensação pelos danos sofridos. Os representantes legais dos arguidos (duas empresas e sete funcionários das mesmas) enviaram, na semana passada, uma contraproposta aos advogados das 403 vítimas daquele que é considerado o terceiro maior surto de Legionella verificado em todo o mundo. O objectivo dos arguidos será pedir a suspensão provisória do processo-crime (actualmente na fase de instrução) e evitar que siga para julgamento.

