PSD quer saber se Governo tem plano de intervenção sobre reserva de combustíveis

O PSD quer saber se o Governo tem algum plano de intervenção actualizado para fazer face a uma situação de carência de combustíveis em todo o território e se vai garantir o alargamento dos serviços mínimos a todo o país.

O desafio foi deixado pelo deputado Duarte Marques no Parlamento e as perguntas seguiram por escrito para o ministro da Transição Energética e do Ambiente​. O social-democrata também criticou o Governo por nada ter feito com a antecedência necessária, uma vez que o pré-aviso de greve do sindicato dos motoristas de materiais perigosos data de 28 de Março.

“A greve não surgiu de supetão”, diz o PSD na carta que enviou ao ministro. “O impacto, se poderia não ser inteiramente evitado, pelo menos poderia ter sido substancialmente mitigado, caso o Governo se tivesse empenhado e agido”, apontou. "Não deixa de ser caricato que, num país que faz parte da União Europeia e sabe de uma greve há pelo menos 15 dias, o Governo não tenha precavido reservas especiais para bombeiros, para a Protecção Civil e para as forças de segurança”,​ criticou o deputado, classificando a atitude do Executivo como uma “irresponsabilidade” e disse que este só sabe “correr atrás do prejuízo”.

Duarte Marques citou uma directiva europeia e diversa legislação nacional que obriga o Governo a ter planos de contingência para enfrentar situações como a actual - embora a directiva seja sobre o “nível mínimo de reservas de petróleo bruto e/ou produtos petrolíferos”, que não é o que está em causa. Mas os diplomas nacionais determinam que o Governo deve ter um “plano de intervenção, contemplando as medidas a adoptar para eliminar ou atenuar o impacto de uma perturbação grave do abastecimento”, como é o caso actual.

Por isso, os sociais-democratas querem saber o que o Governo realmente fez para prevenir o caos em que está o país neste momento. Questionam se esse plano de intervenção existe e está actualizado, por que o Governo não activou “atempada e antecipadamente medidas adequadas” para impedir a falta fornecimento de combustível em todo o país; e porque “não preparou um despacho que garantisse que os revendedores de combustíveis reservavam uma percentagem de combustível para as forças de segurança e de emergência, nomeadamente, bombeiros, protecção civil, INEM”.