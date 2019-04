Governo prepara-se para aprovar alargamento dos serviços mínimos a todo o país e a mais actividades

O Governo pode aprovar ainda durante esta quarta-feira o alargamento dos serviços mínimos de abastecimento de combustível a nível geográfico, a todo o país, mas também a outros sectores de actividade, apurou o PÚBLICO. Será o cumprimento de uma promessa que fez no debate quinzenal desta quarta-feira.

Esta é a mensagem que o Executivo está a transmitir aos seus interlocutores, juntamente com algum optimismo em relação à implementação dos serviços mínimos definidos na reunião de terça-feira à noite. Se tudo decorrer como o previsto, o abastecimento de 40% dos postos de combustível nas áreas da Grande Lisboa e do Grande Porto poderá estar normalizada ainda esta noite ou amanhã de manhã.

O primeiro-ministro adiantou esta manhã no Parlamento que o abastecimento de combustível está “inteiramente assegurado” para aeroportos, forças de segurança e emergência. Esta garantia foi dada em resposta a uma interpelação do líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, durante o debate quinzenal, que foi directamente à questão dos combustíveis. Na resposta, Costa disse que o Governo está disponível para alargar os serviços mínimos além das zonas de Lisboa e Porto.

“Estamos em diálogo com as partes. Ontem à noite houve a garantia que [os serviços mínimos] seriam cumpridos. Se houver necessidade haverá alargamento para todo o território”, garantiu o primeiro-ministro, insistindo que “a melhor forma de conduzir o processo é não dramatizando e a pior parte seria radicalizar.” Costa deixou ainda a garantia: “Com tranquilidade e determinação iremos gerir este conflito entre privados.” Com Liliana Valente e Maria João Lopes