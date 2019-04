Crise dos combustíveis: “Governo deve fazer tudo para fomentar um acordo real”, diz Presidente

O Presidente da República quer que o Governo intervenha no conflito que está na origem da crise dos combustíveis para garantir duas coisas: primeiro, que os serviços mínimos são efectivamente cumpridos, e depois que a questão de fundo do conflito entre patrões e motoristas comece a ser resolvida rapidamente, para que a situação não se repita na próxima semana e na seguinte, em que há outros dois feriados com potencial de ponte.

“O Governo deve fazer tudo para fomentar um acordo real, porque isto é um conflito privado mas com interesse público inegável”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa ao PÚBLICO. “Tem de se garantir que existe um verdadeiro acordo e não um acordo aparente”, acrescentou.

O Presidente sinaliza assim o seu descontentamento com a forma como o Governo reagiu no Parlamento, durante o debate quinzenal, quando se desresponsabilizou (pelo menos parcialmente) sobre o conflito laboral que está na base desta greve, dizendo que se trata de uma questão entre privados.

Também na requisição civil, o executivo evitou alegar estarem em causa os interesses vitais do país, fundamentando-a apenas no incumprimento dos serviços mínimos. Mas o Presidente da República considera que o Governo não pode pôr-se na posição muito cómoda de dizer que se trata de um conflito privado. “Neste sector, a prova de que não é privado é que há sectores essenciais em causa e a própria fundamentação da requisição civil também invoca o interesse público de abastecimento energético a sectores essenciais”, conclui.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, não pode haver requisições civis infinitamente, e por isso instou o Governo a promover o diálogo entre patronato e trabalhadores, mas também patrões e trabalhadores a sentarem-se à mesa das negociações.