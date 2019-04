Bloco diz que tem acordo do Governo para fim de taxas moderadoras e das PPP

Os bloquistas asseguram ter chegado a acordo com o Governo para que a nova lei de bases da Saúde preveja o fim das taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários (como os centros de saúde) e nos hospitais, assim como em consultas, em exames e análises, desde que tenham sido prescritos por médicos numa unidade do Serviço Nacional de Saúde. E também acertaram a não-renovação das parcerias público-privadas para a gestão de unidades hospitalares.

A somar a estas duas questões, nas negociações entre o Bloco e o Governo – que não envolvem o PS –, ficou ainda acertado que o sector privado e o sector social passam a ser “supletivos” do sector público em vez de funcionarem em “colaboração”, como prevê a proposta de lei do executivo. E está também acordada a valorização dos profissionais de saúde através de uma carreira que promova a dedicação plena, com incentivos e formação permanente – embora não seja ainda a exclusividade que o Bloco defende.

Estes compromissos foram assumidos entre o Bloco e o Governo nas negociações que tiveram nos últimos quatro meses e estão agora inscritos nas propostas de alteração que os bloquistas apresentaram nesta quarta-feira no Parlamento. No entanto, a grande interrogação é se o PS vai seguir este guião. É que o acordo com Bloco é com o Governo e não com o PS, pelo que a bancada socialista poderá sempre alegar a sua independência em relação ao executivo para poder votar de maneira diferente e inviabilizar as pretensões bloquistas – ao mesmo tempo que salvava a face do Governo.

Questionado pelo PÚBLICO, Pedro Filipe Soares afirmou que o Bloco só fará propostas de alteração sobre as questões em que conseguiu acordo com o Governo.

Estas quatro questões – PPP, taxas moderadoras, carácter supletivo do sector privado e social e valorização dos profissionais – foram precisamente os “eixos essenciais” do Bloco para a discussão da lei de bases na especialidade, aponta deputado Moisés Ferreira, coordenador do Bloco na Comissão de Saúde.

Parcerias público-privadas

No caso das PPP, fica estabelecido (numa norma transitória e na base 18) que as actuais parcerias público-privadas podem ir até ao fim, mas não haverá renovação para a gestão desses hospitais. Estão nesta situação as unidades hospitalares de Cascais (que já terminou e está à espera de concurso internacional), de Vila Franca (termina a 31 de Maio de 2021) e de Loures (acaba em Janeiro de 2022). A de Braga, que termina este ano, passará para a gestão pública no fim de Agosto – Moisés Ferreira admite que o processo de transição de Braga “pode dar o mote do que irá acontecer com as outras PPP”.

A proposta de lei do Governo estabelecia que a gestão dos estabelecimentos de saúde é pública mas deixava a porta aberta à gestão privada e às PPP. Agora, o Bloco propõe que a redacção da lei de bases estipule que “a renovação dos contratos de parceria, se contratualmente prevista, não pode incluir a gestão dos estabelecimentos”.

Taxas moderadoras

A proposta de alteração do Bloco concertada com o Governo admite que a lei pode prever a cobrança de taxas moderadoras, incluindo o limite ao montante total a cobrar, e também pode determinar a isenção de pagamento devido à situação económica, doença ou vulnerabilidade do utente.

Mas, mais importante, o Bloco e o Executivo acordaram também que na lei de bases fica claro que “deixam de ser cobradas taxas nos cuidados de saúde primários e de todos os serviços que forem prescritos por um profissional no Serviço Nacional de Saúde”, descreveu o deputado Moisés Ferreira. Ou seja, deixarão de ser cobrados os actuais 4,5 euros pela consulta no centro de saúde, mas também todos os exames complementares de diagnóstico, análises ou consultas de especialidade prescritos pelo médico. O mesmo acontecerá nas urgências hospitalares desde que o doente venha referenciado – como actualmente já acontece, por exemplo, com quem telefona primeiro para a linha Saúde 24.

Esta dispensa de pagamento só pode ser feita por um profissional durante um serviço de atendimento no SNS, ou seja, não se aplica a prescrições feitas por um médico numa consulta no particular mas usando as suas vinhetas do SNS. Munido da prescrição, o doente poderá continuar a escolher onde realizar, por exemplo, os seus exames complementares de diagnóstico, mesmo que seja numa clínica privada, explicou ao PÚBLICO o deputado

Supletividade dos sectores privado e social

Na proposta de lei do Governo, este admitia continuar a recorrer, num regime de cooperação, ao sector social (como as misericórdias) e ao privado para a prestação de cuidados de saúde, mas nas negociações com o Bloco, admitiu restringir esse recurso. Por isso, terá acordado com os bloquistas que a lei inclua a possibilidade de acordos com entidades privadas e do sector social, assim como trabalhadores independentes, apenas “de forma supletiva e temporária”.

Valorização dos trabalhadores

Não conseguindo acordo para a imposição do regime de exclusividade dos profissionais do SNS, o Bloco e o Governo chegaram a consenso para uma formulação que consagra a “promoção de um regime de trabalha em dedicação plena”. Isto significa que não haverá prestação de trabalho a meios tempos e os profissionais irão cumprir horários completos – o que lhes permite, ainda assim, manter, por exemplo, actividade em consultórios, clínicas e laboratórios fora do seu horário de trabalho no SNS.

Estão, no entanto, previstos “incentivos” para a dedicação total, mas também o reconhecimento de uma “carreira profissional que reconheça a sua diferenciação na área da saúde”.