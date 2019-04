A solidão que se esconde por detrás das redes sociais

Foi nos bares de Berlim que a fotógrafa Lara Wilde conheceu os indivíduos “solitários e desinseridos” que retratou para o projecto Exposed Landscape, recentemente distinguido no concurso ZEISS Photography Award. “Aceleramos o passo entre cafés e bares, através de calçadas agitadas, entre um milhão de coisas – entre as quais uma conta pessoal de Instagram luminosa”, refere a autora na sinopse do projecto. “Isto, claro, até ao momento em que entramos no nosso exíguo apartamento e, secretamente, mergulhamos na solidão.” Lara Wilde penetrou no lar e no mundo interior de cada um dos retratados. “Despi cada camada da personalidade destas pessoas até ter diante de mim o esqueleto da realidade”, descreve.

Em entrevista ao P3, Lara levantou o véu sobre o que viu no interior de cada lar. “Um dos retratados tinha acabado de ultrapassar um período difícil, marcado por problemas de saúde; outro tinha sido abandonado, após vários anos de relacionamento amoroso.” Entre eles, há quem se tenha despedido, há pouco, de um emprego desgastante. “Temos tendência a esquecer-nos que há pessoas que não aparentam ter dificuldades, mas que, na realidade, têm vidas muito difíceis. Temos de prestar mais atenção a quem nos rodeia."

O projecto de Wilde estará em exposição em Londres, no Sommerset House, em conjunto com os vencedores do concurso Sony Awards, entre os dias 18 de Abril e 6 de Maio.