Quando as alterações climáticas levam agricultores ao suicídio: Federico Borella vence Sony Awards

O grande vencedor do concurso Sony World Photography Awards de 2019 foi o italiano Federico Borella. O projecto Five Degrees, que aborda o aumento de suicídios entre os agricultores indianos, em Tamil Nadu, um estado no sul do país, em consequência das alterações climáticas, distinguiu-se pela "sensibilidade" e "excelência técnica e artística" num trabalho que, segundo a organização dos prémios, se dedica a um tema digno de preocupação global.

O trabalho de Borrella, um fotojornalista freelancer, foi realizado em Maio de 2018 e publicado na revista Newsweek, venceu igualmente a categoria de documentário e tem uma premissa básica: "Só temos um planeta e devemos cuidar dele", disse na entrega do prémio, no mesmo dia em que o trânsito na ponte de Waterloo, em Londres, esteve cortado por manifestantes contra a inacção no combate às questões climáticas, 290 dos quais foram detidos. Como disse Nadav Kander, que recebeu esta quarta-feira o prémio de carreira, a questão é tão importante que o tema será objecto de mais reflexões fotográficas no futuro.

As distinções da 12.ª edição do concurso foram entregues esta noite, 17 de Abril, em Londres. Para além do principal prémio, o Sony Awards distingue outras categorias, da arquitectura ao retrato, do desporto ao documentário. Além disso, o maior concurso mundial de fotografia atribui 62 prémios nacionais. Rui Caria, fotógrafo natural da Nazaré, mas a viver na Ilha da Terceira, nos Açores, obteve o Prémio Nacional de Portugal com uma imagem a preto e branco que retrata a chegada de uma noiva a uma igreja de Angra do Heroísmo. Rui Caria refere que a fotografia retrata um momento especial, um instantâneo com uma “composição feliz”, quando a madrinha do casamento larga, inadvertidamente, os balões que transportava para a cerimónia. Trata-se de uma imagem intemporal, “não fosse o automóvel de fabrico recente visível na imagem”, como frisa o próprio ao P3, dada a arquitectura do local e a caracterização e vestuário das pessoas retratadas.

O israelita Nadav Kander recebeu o prémio de carreira, pela sua contribuição para a fotografia. Kander é o autor de várias séries fotográficas, como Yangtze – The Long River, Dust ou Bodies: 6 woman, 1 man, pelas quais recebeu vários prémios, entre os quais figuram o World Press Photo ou o Internacional Photography Awards, mas é também conhecido pelos retratos de celebridades tão diferentes quanto o são Barack Obama, David Lynch ou Boy George.

O seu trabalho é multifacetado, sendo que o autor não consegue escolher um tema em particular como o seu preferido, como se percebe pela retrospectiva que pode ser apreciada na Sommerset House, em Londres, a partir deste 18 de Abril e até 6 de Maio, no âmbito da exposição geral dos trabalhos premiados nesta edição do Sony Photography Awards, organizado em colaboração com a World Photography Organization.