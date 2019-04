Notre-Dame I

A parte estrutural de Notre-Dame que foi destruída terá sido a que Viollet-le-Duc ( e JBA Lessus) fizeram em madeira (1844-1867), a saber o pináculo e o tecto conhecido por “la foret” , e que os turistas julgavam ser medieval. Notre-Dame serviu de armazém de alimentos em 1793 e, durante a Comuna (1871) foi vandalizada. Na época da “arquitectura revivalista” no século XIX (a que devemos boa parte dos nossos Jerónimos) Viollet-le-Duc, o grande mestre do revivalismo gótico, restaurou-a usando madeira que ardeu e que pode ser facilmente reconstruída pois os planos são conhecidos e estudados. Os vitrais terão de ser substituídos por cópias (mas também havia alguns vitais de “arte moderna” do séc. XX (os Jerónimos precisavam dalguma coisa semelhante).

Maria Ribeiro, Lisboa

Notre-Dame II

Notre-Dame é trágico tal como tantos monumentos bombardeados na Síria. Uma tragédia sem um mínimo de dúvidas, o incêndio que destruiu a Catedral de Notre-Dame em Paris, um monumento com centenas de anos de história, Perdeu-se Arte, perdeu-se Cultura, aqui na “nossa Europa”, no nosso espaço, que deveria ser muito mas unido do que de “facto” é! Mas, conviria aproveitar para não deixar passar esquecido, algo que se perdeu – para sempre - de Cultura, História, Arte pela mão(des)humana, de metralhadoras na mão. Na Síria destruíram monumentos mais antigos, irrecuperáveis. Não se está de modo algum a menorizar Notre-Dame, bem pelo contrário, mas o relevo mais que merecido dado à catedral agora incendiada não foi minimamente dado ao que há anos foi destruído propositadamente pela mão humana, criminosa. Irremediavelmente.

E a solidariedade europeia que parece estar a acontecer com este incêndio trágico em Paris devia ser mais abrangente entre países e populações desta nossa Europa. Talvez a unidade na tragédia da Notre-Dame seja um momento perfeito para a Europa, em vésperas de eleições europeias, ficar mais unida.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

A vida que não vivemos

Como professora, é frequente solicitar maior apoio em casa aos pais dos meus alunos. Muitas vezes, constato que as famílias só estão realmente juntas ao domingo porque os pais acumulam um segundo emprego que lhes ocupa o sábado e muitos serões da semana. É um sacrifício indispensável em nome do sustento de um lar que não sobreviveria, de outro modo, em condições dignas e autónomas. Ao desgaste laboral junta-se ainda, no quotidiano, a culpa de não se estar com os filhos, de não os conseguir acompanhar de acordo com o amor que se lhes tem e o bem que se lhes quer. Trabalha-se muito em Portugal, mas não se ganha o suficiente para se ter uma família maior ou por inteiro. Falha-nos o tempo porque não nos pode falhar o pão.

Quando se fala nos problemas da Segurança Social, na baixa natalidade de Portugal, na necessidade de atrasar a idade da reforma, penso nestes pais, nos filhos e acho que é tempo de repensarmos a nossa vida e a vida que não vivemos.

Paula Gonçalves, Lisboa