Maduro acusa Portugal de sequestrar dinheiro que serviria para comprar medicamentos e alimentos

O Presidente da Venezuela exortou o Governo português a desbloquear os activos do Estado venezuelano retidos no Novo Banco, sublinhando que o dinheiro será usado para comprar “todos os medicamentos e alimentos”. “Libertem os recursos [da Venezuela] sequestrados na Europa. Peço ao Governo de Portugal que desbloqueie os 1,7 mil milhões de dólares [cerca de 1,5 mil milhões de euros] que nos roubaram, que nos tiraram” e estão retidos no Novo Banco, afirmou Nicolás Maduro, na terça-feira.

Maduro falava numa cerimónia com simpatizantes do regime, por ocasião do 16.º aniversário do programa de assistência social “Misión Barrio Adentro” [Missão no Bairro], transmitido em simultâneo e de maneira obrigatória pelas rádios e televisões do país.

“Com isso [os fundos retidos em Portugal] compraríamos todos os medicamentos (...) sobrariam medicamentos e alimentos na Venezuela. Eu faço um apelo ao Governo de Portugal: desbloqueie esses recursos. Porque nos tiram este dinheiro? É nosso”, afirmou.

Nicolás Maduro insistiu ainda que se os Estados Unidos e a Europa querem “realmente ajudar” a Venezuela, então devem desbloquear esses recursos.

“Já que afirmam que querem ajudar a Venezuela, há uma fórmula muito simples. Não têm que tirar um dólar das vossas contas, desbloqueiem todos os recursos económicos que nos roubaram”, disse, dirigindo-se ao Presidente norte-americano, Donald Trump, e à Alta Representante da UE para Política Externa e Segurança, Federica Mogherini.

Em 15 de Janeiro último, o parlamento, maioritariamente da oposição, aprovou um acordo de protecção dos activos da Venezuela no exterior e delegou numa comissão a coordenação e o seguimento de acções que protejam os activos venezuelanos na comunidade internacional.