Ex-Presidente do Peru dá tiro na cabeça antes de ser preso por corrupção

O ex-Presidente peruano Alan García está em estado crítico por ter disparado um tiro na cabeça momentos antes de ser preso por corrupção num caso ligado à construtora brasileira Odebrecht.

Acusado-o de ter recebido pagamentos ilegais na campanha de 2006, a Justiça peruana ordenou a prisão preventiva de García durante dez dias. Quando a polícia chegou à casa do antigo Presidente, em Lima, este disparou, relata o jornal peruano El Comercio. Está hospitalizado.

“A situação do chefe de Estado é delicada. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para reverter a situação”, disse o advogado do ex-Presidente, Erasmo Reyna.

García foi Presidente do Peru por duas vezes, entre 1985 e 1990 e de 2006 a 2011.

As actividades da Odebrecht, que está envolvida em vários escândalos de corrupção investigados pela operação brasileira Lava-Jato, está também a ser investigada no Peru por ter pago subornos para garantir contratos para a construção de infra-estruturas.

Outros políticos do país foram apanhados nesta teia de corrupção: o ex-Presidente Pedro Pablo Kuczynski, que está preso (e que se demitiu antes de ser votada a sua destituição depois de ter sido acusado de compra de votos), e a antiga líder da oposição Keiko Fujimori.

Kuczynski derrotou Keiko Fujimori - filha de Alberto Fujimori, que governou o país entre 1990 e 2000 e cumpre agora prisão por crimes contra a humanidade - nas eleições de 2016 por menos de 40 mil votos.

Os também ex-presidentes Ollanta Humala e Alejandro Toledo também foram investigados por envolvimento ilícito com a Odebrecht. Toledo foi detido e acusado de ter recebido o equivalente a 18 milhões de euros da Odebrecht. Humala foi detido e libertado por ordem de um tribunal.

Em Fevereiro, a empresa brasileira fez um acordo de cooperação com a Justiça do Peru. Segundo o portal de notícias brasileiro G1, fez acordos semelhantes com o Brasil, Estados Unidos (que multou a construtora em 2,4 milhões de dólares por corrupção), Suíça, República Dominicana, Panamá, Equador e Guatemala.

García estava a ser investigado desde Novembro de 2018 por financiamento ilegal, lavagem de dinheiro e tráfico de influência a favor da Odebrecht na concessão de uma linha de metro em Lima. Nesse mês ficou proibido de saír do país, o que o levou a refugiar-se na casa do embaixador do Uruguai, país a quem pediu asilo (foi-lhe negado).

Foi também detido o antigo ministro dos Transportes de García, Enrique Cornejo.