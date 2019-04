No Ponto: folar de cereja e ouro, Fundão

Os diferentes folares de Páscoa assinalam em várias zonas do país uma celebração muito importante para as comunidades locais. Entre os doces, destaca-se a variedade de folares com ovos cozidos, meio escondidos na massa.

Se passarmos pela pastelaria Doce & Arte, no Fundão, ficamos a conhecer um folar com os típicos ovos, mas de resto muito singular. Com base numa receita de bolo das rosas, este folar inclui a conhecida cereja do Fundão, entre outros ingredientes doces, sendo os ovos envolvidos em folha de ouro.

A explosão de cores e formas é o que salta mais à vista. Para uma data tão importante, um doce tão faustoso assenta muito bem.

Fotogaleria

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, “os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal”. A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.