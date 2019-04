Air France promete voos gratuitos aos envolvidos na reconstrução de Notre-Dame

O grupo Air France-KLM juntou-se à já longa lista de parceiros e apoiantes do projecto de reconstrução da Catedral de Notre-Dame, após o incêndio que devastou grande parte do monumento na segunda-feira.

Num breve comunicado, assinala que “todas as equipas da Air France e da Air France-KLM em todo o mundo estão profundamente afectadas e tristes depois dos acontecimentos desta segunda-feira em Paris”. “É por isso”, referem, que as direcções da companhia francesa e do grupo que integra a Air France e a holandesa KLM “decidiram que a Air France vai fornecer transporte gratuito para todos os parceiros envolvidos na reconstrução da Catedral de Notre-Dame”.

A Air France, adianta-se ainda, irá criar, “nos próximos dias”, um “fundo de doações voluntárias para os seus clientes, para ajudar a financiar o trabalho de reconstrução”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No documento não se avançam ainda mais detalhes sobre como funcionará este fundo, mas deverá seguir o exemplo de outras contribuições voluntárias de passageiros, como no caso da opção já existente em várias companhias aéreas de acrescentar um valor para compensar a pegada de carbono dos voos.

DR DR DR DR Fotogaleria DR

Entretanto, a companhia, fundada em 1933 em Paris – e que no início do século XXI foi privatizada e incorporou a holandesa KLM no seu grupo, mantendo-se o Estado francês como accionista, mas minoritário, e a capital francesa como sede –, criou também uma homenagem online à catedral​. Aqui, publicam-se alguns dos anúncios históricos da companhia em que a Notre-Dame foi usada como símbolo na promoção de voos da Air France.