Quais os serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas de matérias perigosas?

O despacho emitido na noite de terça-feira pelos Ministérios da Administração Interna e do Ambiente e da Transição Energética estabelece serviços mínimos “necessários para satisfazer as necessidades sociais impreteríveis ligadas ao abastecimento de combustíveis e ao transporte de mercadorias perigosas e bens essenciais à economia nacional”, e que os trabalhadores abrangidos pelo aviso de greve dos motoristas de substâncias perigosas devem cumprir:

O abastecimento de combustíveis “aos hospitais, bases aéreas, bombeiros, portos e aeroportos” deve ser assegurado a 100% , tal como num dia em que não haja greve

, tal como num dia em que não haja greve O abastecimento “aos postos de combustíveis da Grande Lisboa e do Grande Porto” deve ser assegurado a 40% do valor de referência para um dia normal

do valor de referência para um dia normal É também decretado o transporte de cargas necessárias nas refinarias de Sines e Matosinhos em valor necessário para garantir o funcionamento das unidades acima dos mínimos técnicos e em condições de segurança para os respectivos trabalhadores, as instalações e o meio ambiente.

Por fim, o transporte de granel, brancos e gás embalado deve continuar a ser assegurado “tendo por referência 30 % das operações asseguradas em dias em que não haja greve”

Está em vigor até ao final do dia 21 de Abril um estado de alerta que, de acordo com o mesmo despacho, determina a “elevação do grau de prontidão e resposta operacional por parte das forças e serviços de segurança e de todos os agentes de protecção civil, com reforço de meios para operações de patrulhamento e escolta que permitam garantir a concretização das operações de abastecimento de combustíveis, bem como a respectiva segurança de pessoas e bens”.

O despacho determina ainda a “declaração de reconhecimento de crise energética, que acautele de imediato níveis mínimos nos postos de abastecimento, de forma a garantir o abastecimento de serviços essenciais, designadamente para forças e serviços de segurança, assim como emergência médica, protecção e socorro”.