Governo define 310 postos prioritários e limita abastecimento a 15 litros por cada veículo civil

Os Ministros da Administração Interna e do Ambiente e da Transição Energética anunciaram esta quarta-feira a criação da Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA), circuito que integra 310 postos que cobrem todo o território nacional.

Os postos de abastecimento REPA não são excluídos do abastecimento ao público em geral, mas cada veículo automóvel só poderá abastecer gasolina ou gasóleo num máximo de 15 litros.

Segundo um comunicado do Ambiente e da Transição Energética enviado às redacções, os postos de abastecimento pertencentes à REPA ficam obrigados a reservar, para uso exclusivo das entidades prioritárias, pelo menos uma unidade de abastecimento e uma quantidade de 10.000 litros de gasóleo, ou 20% da sua capacidade (4000 litros de gasolina e 2000 litros de GPL-auto).

As entidades definidas como prioritárias são as Forças Armadas, as forças de segurança e os agentes de protecção civil, bem como os serviços de emergência médica e transporte de medicamentos.

Da lista de prioridades do Governo constam também as entidades públicas ou privadas que prestam serviços públicos, como por exemplo o transporte colectivo de passageiros, recolha de resíduos urbanos e limpeza urbana, serviços de água, energia e telecomunicações e ainda e as empresas de transporte de pessoas portadoras de deficiência.

O comunicado refere também que nos referidos postos de abastecimento podem estar presentes elementos das forças de seguranças. “Os postos REPA beneficiam de prioridade de abastecimento face aos restantes postos, devendo, para o efeito, promover-se o destacamento das forças de segurança necessárias para assegurar o seu abastecimento”, lê-se no documento.

“Atendendo à actual situação de dificuldade do abastecimento público de combustíveis, importa adoptar medidas de carácter excepcional que assegurem a manutenção do funcionamento dos serviços e forças de segurança, e bem assim o serviço às populações”, garantem os ministros da Administração Interna e do Ambiente e da Transição Energética no comunicado.