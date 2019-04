Portugal inicia torneio de Montreux com vitória

Portugal entrou a ganhar na 68.ª edição do torneio de Montreux, batendo a Suíça por 9-4 e ascendendo à liderança do Grupo A. A grande surpresa do primeiro dia da competição foi a derrota da selecção de Espanha, frente a Angola.

No pavilhão Omnisports du Pierrier, em Montreux, na Suíça, a equipa portuguesa, agora orientada por Renato Garrido, marcou cedo, por Gonçalo Alves (4’), arrancando para o 4-0 que se registava ao intervalo. No segundo tempo, a Suíça reagiu, chegou a reduzir a desvantagem para 6-4, mas acabou por voltar a vacilar — Alves terminou com quatro golos, Hélder Nunes e Vieirinha com dois e João Rodrigues com um.

Ainda no Grupo A, Espanha, treinada pelo actual técnico do Benfica, Alejandro Domínguez, perdeu com Angola por 3-4, com o argentino Marin Payero (que representa a selecção africana) a assumir-se como a grande figura da partida, ao apontar um hat-trick.

No Grupo B, a Argentina confirmou o favoritismo ao derrotar Itália por 6-2. Carlos Nicolía (bisou) e Lucas Ordoñez, ambos do Benfica, e Matías Platero, do Sporting, impulsionaram o triunfo dos sul-americanos.

Na outra partida, a França também passou a somar três pontos, depois de ter goleado a equipa anfitriã, o Montreux HC, por 8-1, com três golos de Antoine Le Berre.