PSG desperdiça nova oportunidade para se sagrar campeão

Costuma dizer-se que à terceira é de vez, mas, ao que parece, o ditado popular não se aplica ao Paris Saint-Germain. Depois do empate frente ao Estrasburgo (2-2) e da pesada derrota frente ao Lille (5-1), foi o Nantes a frustrar os festejos do título à formação parisiense, a derrotar o PSG por 3-2.

O Paris Saint-Germain chegou a desenrolar parcialmente as faixas de campeão: aos 19 minutos, o brasileiro Dani Alves colocou os parisienses na frente. Um remate de pé direito a mais de 25 metros da baliza apanhou Dupé, guardião do Nantes, adiantado. A bola entrou no ângulo superior direito da baliza e o PSG, por cima na partida, achava que ia ser desta.

A euforia não se prolongou por muitos minutos. Três minutos após o golo do defesa brasileiro, Diego Carlos, de cabeça, empatou o encontro. A frustração de Thomas Tuchel, técnico dos parisienses, era evidente.

O PSG precisava do apito para o intervalo para reagrupar e alterar a estratégia. Isso foi evidente aos 44 minutos, quando um erro de Thilo Kehrer junto à linha final deixa a bola para Kalifa Coulibaly. O avançado do Nantes fez um cruzamento rasteiro para o interior da área do Paris Saint-Germain e, ao segundo poste, Waris encostou para o fundo das redes de Buffon.

Thomas Tuchel bem gostaria de mexer na equipa, mas as principais estrelas da equipa não estavam disponíveis: Di María, Neymar e Cavani eram alguns dos jogadores que não foram opção para o encontro desta quarta-feira.

No regresso dos balneários, foi o Nantes a entrar melhor na partida e, aos 52’, um autogolo de Dani Alves, na sequência de um canto, gelou a formação parisiense. O PSG correu atrás do prejuízo na restante meia hora, mas o melhor que conseguiu foi reduzir para 3-2, por intermédio de Guclu.

A próxima oportunidade de o PSG se sagrar campeão está marcada para domingo, frente ao Mónaco.