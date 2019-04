“Ele fica”: Jovic já não é jogador do Benfica

O Eintracht Frankfurt confirmou, nesta quarta-feira, a compra de Luka Jovic ao Benfica, por valores (não confirmados) a rondar os seis milhões de euros.

O clube alemão tinha a possibilidade de accionar a opção de compra, prevista no contrato de empréstimo, e o jogador assinou contrato até 30 de Junho de 2023. “Ele fica” foi o mote escolhido pelo clube para anunciar a contratação do jovem sérvio.

Em declarações à Sport TV​, Fredi Bobic, director desportivo do Eintracht, confirmou que o Benfica ficará com uma percentagem de uma futura venda, ainda que não tenha adiantado o valor. “Nunca falo em valores, mas é uma boa percentagem e é uma situação vantajosa para os dois clubes”, disparou.

Esta percentagem – estimada em 20% - poderá ser importante para o Benfica, já que a imprensa internacional tem noticiado que Jovic poderá ser adquirido, já neste Verão, por valores a rondar os 60 milhões de euros.

O PÚBLICO traçou o perfil de Jovic, com ajuda de quem partilhou o balneário com o sérvio, no Benfica.