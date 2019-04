Bruno Lage: “Aquilo que Ajax e Eintracht têm feito é de valor”

Bruno Lage, treinador do Benfica, utilizou o exemplo do Ajax, que eliminou a Juventus na Liga dos Campeões, para elogiar o percurso do Eintracht Frankfurt na Liga Europa. “Aquilo que o Ajax e o Eintracht têm feito na Europa é de valor”, disparou, nesta quarta-feira, na antevisão do jogo frente aos alemães, dos quartos-de-final da Liga Europa.

Sobre a partida, Lage reconheceu que a vantagem do Benfica, depois do 4-2 na Luz, é boa, mas não permite relaxamento: “É um facto que estamos em vantagem e fizemos um bom resultado e uma boa exibição, perante uma equipa que tem feito uma campanha forte na Europa. Temos consciência disso, mas, quando chegamos a esta fase da competição, temos de ter noção de que tudo pode acontecer”.

O técnico do Benfica não quis abrir o jogo sobre a táctica e o “onze” a utilizar, falando de dúvidas de ambos os lados: “Nós teremos de perceber se o Eintracht vai jogar com três centrais e se vai jogar com um médio atrás dos dois avançados, tal como eles não sabem se nós vamos jogar com ponta-de-lança ou não”.

Bruno Lage aproveitou, ainda, para reagir à recente entrevista de Bruno Fernandes, que elogiou o Benfica, dizendo que “é uma opinião justa e válida”, antes de enaltecer: “Ao reconhecer competência ao adversário não estou a tirar mérito à minha equipa e a fragilizar o que é meu (…) no meio de tanto barulho, acho que temos de começar a agarrar nestes pequenos exemplos. Dentro de campo, com as campanhas do FC Porto e do Benfica na Europa, e fora de campo, com estes exemplos”.