Aos 37 anos, Carlos Carneiro renova com o Sporting

O internacional português Carlos Carneiro, de 37 anos, prolongou o contrato com a equipa de andebol do Sporting. O clube leonino, que o central representa há quatro temporadas, não divulgou, no entanto, a duração do novo vínculo.

“Esta renovação é o reconhecimento do meu trabalho e isso é o mais importante na nossa actividade. Também é a prova de que a competência não tem idade. Estou muito contente, orgulhoso e motivado para continuar a dar o melhor de mim ao clube”, disse Carlos Carneiro, em declarações divulgadas no site do Sporting.

Depois de passagens por ABC, Madeira SAD e Benfica, Carlos Carneiro chegou ao Sporting, em 2015, e conquistou a Taça Challenge e dois campeonatos nacionais.