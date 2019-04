“Não quero sequer pensar que este incêndio podia acontecer nos Jerónimos”

O incêndio de Notre-Dame faz-nos perguntar: e se fosse no mosteiro dos Jerónimos ou no da Batalha? Falámos com os seus directores e outros técnicos. Há planos de segurança actualizados e ligações aos bombeiros, mas falta ainda muita coisa, sobretudo formação. DGPC está a preparar uma Carta de Risco para o património classificado.