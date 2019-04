Emmanuel Macron quer reconstruir-se com a Notre-Dame

No rescaldo do incêndio de segunda-feira, não param as medidas anunciadas pelo Governo de Emmanuel Macron, com a reconstrução da Catedral de Notre-Dame a ser apresentada como um projecto nacional capaz de unir uma França dividida por meses de protestos nas ruas. Foi lançado um concurso internacional de arquitectura para decidir o que vai surgir no lugar da flecha destruída. Foi nomeado um “Monsieur Reconstruction”, um general que já foi chefe do exército francês, para ficar à frente da missão. E embora esteja ainda em preparação já foi anunciado um projecto-lei Notre-Dame, com o objectivo de enquadrar legalmente as doações e respectivas isenções fiscais que esta quarta-feira já tinham atingido os 900 milhões de euros e que abriram uma polémica em França.

O Presidente, como notava o New York Times na terça-feira, está a procurar mobilizar e unir um país ainda devastado pelo fogo que ameaçou destruir totalmente um dos seus mais populares ícones, transformando este momento de luto nacional numa vantagem para si. Ainda não fora a anunciada a nomeação do general Jean-Louis Georgelin e já o jornal norte-americano notava que as tréguas oferecidas pela oposição e o apoio a Macron são tão unânimes que parece que o país atravessa tempos de guerra, com a campanha para as eleições europeias subitamente em suspenso.

“Acredito profundamente que nos cabe transformar esta catástrofe num momento capaz de nos tornar melhores do que aquilo que somos, enquanto reflectimos muito sobre aquilo que temos sido e no que devemos ser”, disse o Presidente francês, num discurso transmitido pela televisão, dirigindo-se aos franceses, alguns dos quais tinham aparecido na véspera a rezar no espaço público parisiense com os olhos postos na Notre-Dame, numa imagem inusitada para uma sociedade que preza a laicidade. ​“Cabe-nos redescobrir o fio do nosso projecto nacional – o que nos faz, o que nos une.” Na mesma ocasião, Macron prometeu recuperar a catedral em cinco anos e devolvê-la aos franceses “ainda mais bela”.

Com os especialistas em património a estimarem que o tempo realmente necessário para a recuperação será pelo contrário de uma década ou mais, o Le Monde classificou como “too much” (mesmo assim, em inglês) a ambição de Macron em ter a Notre-Dame pronta a tempo dos Jogos Olímpicos de 2024.

Sem trauma

Apesar das lágrimas, das expressões de choque e de estupefacção, o psicólogo Duarte Rolo, que vive e trabalha em Paris, não pensa que se possa falar de um acontecimento traumático e transformador para os franceses, capaz de provocar uma mudança colectiva de comportamento, nomeadamente política. “É preciso ser prudente, porque aquilo que faz trauma, ou que é traumático, é sempre relativamente individual. Tenho ouvido dizer às pessoas que têm pena, mas que se trata de um edifício da Idade Média e que os incêndios sempre aconteceram em edifícios antigos.” Na sua opinião, não há aí nada de traumático. E não está à espera de ver essa conversa chegar aos consultórios nos próximos tempos.

A forma como a sociedade francesa vai integrar numa narrativa nacional o incêndio de dia 15 de Abril depende muito do que os políticos fizerem. “Há uma certa união e a questão da recuperação é consensual. Ainda bem que os políticos estão a mobilizar [o país] para a recuperação. Claro que não deixa de haver um aproveitamento político, na medida em que há uma tentativa de utilizar esta situação, com muita gente emotiva ou em estado de choque, para promover a imagem do Governo ou de pessoas que vão aparecer como mecenas. As maiores fortunas francesas, que podiam aparecer como predadores da sociedade, surgem agora como salvadores da Notre-Dame”, nota o psicólogo, que é também professor na Universidade Paris Descartes.

Mas se muita gente se mobilizará para fazer doações, a verdade é que também há muitos franceses que provavelmente nunca viram a Notre-Dame, acrescenta Duarte Rolo. “Nunca vieram a Paris, nunca a viram, e de repente, num sobressalto, ela torna-se um símbolo nacional. Claro que sempre foi, mas a Notre-Dame é sobretudo o maior destino turístico do mundo. É o primeiro monumento mais visitado do mundo. De facto, quem vê a Notre-Dame são turistas, porque também há franceses que vivem em Paris e nunca passam na Notre-Dame.”

Para já, Duarte Rolo não está a ver como pode haver “dissensões” em relação ao projecto nacional de Macron: “Se alguém se levantar contra a recuperação da Notre-Dame vai ser rapidamente classificado com louco ou extremista. É uma causa que aparece como justa para toda a gente.”

Mas na terça-feira, relata o Le Monde, começaram a elevar-se as vozes, tanto na oposição como no partido de Macron, que criticam a redução fiscal de que deverão beneficiar os doadores envolvidos na reconstrução da catedral. O projecto-lei Notre-Dame prevê que essa redução possa chegar aos 75% no caso das doações até aos mil euros, podendo baixar para 66% ou 60% para montantes superiores, se forem consideradas mecenato.

Já o concurso internacional, segundo adiantou o primeiro-ministro Edouard Philippe, não vai fugir à discussão sobre a fidelidade a ter

na reconstrução da flecha acrescentada por Viollet-le-Duc no século XIX, ela própria uma reconstrução de uma estrutura original desaparecida: estará em cima da mesa a possibilidade de, “como é comum na evolução do património, (...) dotar a Notre-Dame de uma nova flecha”. “Isto é obviamente um enorme desafio, uma responsabilidade histórica”, sublinhou.