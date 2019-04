O “sindicato bebé” que secou as bombas de gasolina do país

O padrão repetiu-se, esta terça-feira, por todo o país: perante as notícias da greve do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), os portugueses procuraram assegurar que os depósitos dos seus veículos não ficavam vazios. A ida em massa aos postos de abastecimento provocou longas filas nos postos de abastecimento e chegando mesmo a obrigar ao encerramento de várias bombas de gasolina. Mas a pergunta fica no ar: quem são estes homens que viraram o país do avesso?

