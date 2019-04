SEF vê reclamações no Portal da Queixa aumentarem 139%

As reclamações por causa da dificuldade em conseguir uma “vaga” na lotada agenda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) têm sido uma constante entre os imigrantes trabalhadores. Reflexos disso mesmo são as reclamações registadas no Portal da Queixa, em que se verificou um aumento de 139% de um período anual para o outro. Aliás, a página do SEF no Portal da Queixa apresenta um Índice de Satisfação de apenas 17.8 em 100.

Segundo aquela entidade, que é uma espécie de rede social dos consumidores, foram avaliados dois períodos: um primeiro entre 14 de Abril de 2017 e 14 de Abril de 2018, e um segundo entre 14 de Abril de 2018 e 14 de Abril de 2019. A dificuldade em conseguir agendamento foi o principal motivo que levou os utentes do SEF a apresentarem queixa formal na plataforma. No primeiro período receberam 198 reclamações e no segundo mais do dobro: 474 registos.

A demora na entrega dos documentos, o mau atendimento e a falta de resposta são outros dos motivos mais citados. No primeiro período analisado, a dificuldade de agendamento representa 30% do total das queixas - no segundo período sobe para 34%. Segue-se a demora na entrega dos documentos com 27% e 20% do total, respectivamente. O mau atendimento constitui 10% e 7% das reclamações dos utentes, também respectivamente.

"Elevado tempo de espera"

Só este ano, desde 1 de Janeiro e até 14 de Abril o SEF já foi motivo de 133 queixas. Essas 133 reclamações “denunciam o elevado tempo de espera e os obstáculos que os cidadãos estrangeiros enfrentam, por exemplo, para conseguirem a renovação do visto”, “uma espera que pode levar meses”.

“Recebi uma mensagem em minha conta no portal do SEF com a indicação de que a minha manifestação de interesse foi admitida e solicita o agendamento da minha deslocação ao SEF. Todos os dias tento fazer o agendamento mas sem sucesso, surge sempre a seguinte mensagem: ‘não existem vagas disponíveis para artigo 88-2 / 89-2’. A mensagem de erro aparece para todas as delegações do país impossibilitando assim de efectuar o agendamento”, lê-se numa das reclamações.

Noutra, uma estudante escreve: “Estou há mais de cinco meses esperando pela autorização de residência temporária de que foi dada entrada no dia 26/10/2018 e até agora não me dizem nada sobre o caso sendo que ele já perdeu a validade em 10/2019. Sou estudante do ensino superior e há quase dois anos que não consigo sair de Portugal..!”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Neste momento as vagas para atendimento no SEF aos imigrantes trabalhadores que queiram pedir autorização de residência ao abrigo do artigo 88 estão fechadas - recentemente o SEF referiu ao PÚBLICO que iria abrir 845 vagas para Maio. As associações que trabalham com imigrantes têm reclamado pelo facto de aquele organismo abrir vagas para aqueles casos a conta-gotas e de seguida fechar.

Ao Portal da Queixa, o SEF disse que disponibiliza diariamente 1900 vagas em todos os balcões do país, o que corresponde a 50 vagas diárias em 38 dos seus balcões.