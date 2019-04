Erros do Estado: mais de mil milhões reclamados em pedidos de indemnização

Os pedidos de indemnização contra o Estado, no âmbito da chamada responsabilidade civil extracontratual, ultrapassavam no final do ano passado os mil milhões de euros. O dado é da Procuradoria-Geral da República, já que cabe ao Ministério Público a representação do Estado nestas acções. Apenas na área de jurisdição do Tribunal Central Administrativo (TCA) Sul – um dos dois tribunais de segunda instância da jurisdição administrativa, que corresponde aos tribunais da relação na jurisdição comum – estavam pendentes contra o Estado 414 acções, num valor global de 1.033.060.278 euros. E este valor não incluía os processos pendentes no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, que reúne o maior número de casos por decidir (em final de 2017 eram 8371) do país.

